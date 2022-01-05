  • 23°C
香港時間 : 2022105日 (三) 16:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【可持續發展】機管局擬發行4筆美元債券擴建三跑　5年期屬新框架綠色債券（第二版）

Hot Talk 16:29 2022/01/05

分享：

【可持續發展】機管局擬發行多筆美元債券集40億美元　5年期屬新框架綠色債券

根據外電報道，香港機場管理局擬發行4筆美元債券，包括5年期的「綠色債券」部分，以集資資助擴建第三條跑道。另據日前報道，機管局擬集資最多40億美元，折合約312億港元。

《路透》引述銷售文件報道，機管局將會發行4筆，包括5年期綠色債券、10年期、30年期及40年期的債券。其中，5年期的綠色美元債是機管局新發布的可持續金融框架下首筆綠色債券。

據發行條款清單指，機管局已委任瑞銀、美銀證券、法巴、滙豐、摩通、渣打為債券協調人、建簿人和牽頭管理人，發行多筆美元計價的債券，用於多項資本支出計劃。

【2022年板塊部署】港股面對「內憂外患」首季或探底？滙豐劉紹文教您部署策略【按此即睇】

機管局發布可持續金融框架

機管局周一（3日）也發布可持續金融框架，載述該局如何訂立可持續融資交易，帶來環境及社會效益，達成全球最環保機場的目標，推動城市基礎設施的可持續發展，配合聯合國可持續發展目標。

機管局的可持續融資交易涵蓋債券、貸款及其他形式的債務融資，透過應用交易所得款項，資助可持續金融框架所界定的合資格綠色及社會項目類別，藉此支持可持續發展。

機管局可持續金融框架的聯席可持續發展結構顧問為美銀證券、法國巴黎銀行、滙豐銀行及瑞銀；而機管局可持續金融框架的聯席助理可持續發展結構顧問則為澳新銀行、中國銀行、花旗集團、摩根大通及渣打銀行。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此即睇】（附time code）

相關文章：

【航空告急】機管局兩月內再發債15億美元起三跑　瑞銀：首引入美國境內投資者

【航空告急】機管局去年虧損44億元、客運量大跌99%　提供數輪共46.62億元的紓緩措施

債券 綠色債券 機場管理局

上一篇文章

【日清加價】日清3月起上調即食麵產品的內地出廠價　加價中單位數　11年來首次

下一篇文章

【騰訊減持】騰訊再減持旗下投資　美團跌11%失200關、B站再創新低
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
【Tesla創辦人】全球首富馬斯克再作驚人預言　料下一波經濟衰退將於2022年來臨
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【港股ADR】阿里巴巴美股沽壓重現　低港2.6%　騰訊美團ADR靠穩（不斷更新）
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
【美股收市】道指全年升5731點破紀錄　十年升8年（不斷更新）
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
中免集團首間澳門旗艦店開業　推全場滿額減價優惠
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
【Bitcoin】馬斯克化身偵探　「或許知道比特幣創辦人中本聰真身」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款