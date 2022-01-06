【可持續發展】機管局完成發行40億美元債券擴建三跑、單一最大批發行　5年期屬綠色債券（第二版）

▲ 【可持續發展】機管局擬發行多筆美元債券集40億美元 5年期屬新框架綠色債券

香港機場管理局完成發行總規模40億美元債券，集資資助擴建第三條跑道，為機管局歷來單一最大批債券發行。機管局是次發債分為5年期、10年期、30年期、40年期4個不同年期，當中5年期的綠色美元債是機管局新發布的可持續金融框架下首筆綠色債券，而40年期債券則是香港發行人最長期限的基准美元債發行。

機管局是次40億美元債，5年期綠債規模佔10億美元、10年期債券佔12億美元、30年期債券佔12億美元、40年期債券佔6億美元，定價為別為T+42.5、T+80、OLB+120及OLB+140，較IPG水平收窄37.5、30、25和30基點。

機管局是次發債據悉獲112億美元訂單，相當於發行規模2.8倍。

據發行條款清單指，瑞銀、美銀證券、法巴、滙豐、摩通、渣打為是次債券發行的全球協調人、建簿人和牽頭管理人，發行多筆美元計價的債券，用於多項資本支出計劃。

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機管局發布可持續金融框架

機管局周一（3日）也發布可持續金融框架，載述該局如何訂立可持續融資交易，帶來環境及社會效益，達成全球最環保機場的目標，推動城市基礎設施的可持續發展，配合聯合國可持續發展目標。

機管局的可持續融資交易涵蓋債券、貸款及其他形式的債務融資，透過應用交易所得款項，資助可持續金融框架所界定的合資格綠色及社會項目類別，藉此支持可持續發展。

機管局可持續金融框架的聯席可持續發展結構顧問為美銀證券、法國巴黎銀行、滙豐銀行及瑞銀；而機管局可持續金融框架的聯席助理可持續發展結構顧問則為澳新銀行、中國銀行、花旗集團、摩根大通及渣打銀行。

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