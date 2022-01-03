  • 19°C
香港時間 : 2022103日 (一) 16:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【韓國化妝品】innisfree於內地削600多間分店　未來聚焦中高端及線上渠道

商業 15:11 2022/01/03

分享：

南韓化妝品品牌innisfree在中國市場大幅削減規模。（資料圖片）

內地傳媒報道，南韓化妝品品牌innisfree在中國市場大幅削減規模，門店數量由800多間縮減至約140間。

【疫苗氣泡】農歷年前光顧食肆須至少打一針？　商戶憂生意再受打擊

綜合傳媒報道，南韓化妝品巨頭Amorepacific旗下innisfree將在中國市場大規模削減分店，門店縮減至約140間。Amorepacific透露，集團正在中國市場進行戰略調整，並會為innisfree改良渠道，未來將著重中高端及線上渠道。集團又指，整個調整將會在今年內持續。

innisfree亦在香港有不少分店，據innisfree網站顯示，現時品牌在香港有13間分店，同時亦在部分屈臣氏門市設有專櫃。至於網上銷售渠道，則有HKTVmall、ZALORA及屈臣氏網店。

據指，innisfree主攻20至26歲的年輕消費者，以平價護膚彩妝為定位。該品牌自2014年起，以每年開設100間門市的速度進入中國二三線城市，巔峰時期在中國擁有超過800間門店。不過，從2019年已經開始虧損，當年關閉約40間門店，2020年再關閉了至少90間店。

Amorepacific旗下另一品牌 Etude House亦在去年3月撤出中國市場，僅以線上經營。該品牌亦曾經在北京、上海、廣州、武漢等25個一二線城市，開設了58間直營店。

【中小企】 螞蟻銀行推「東主貸」中小企貸款計劃　創「先息後本」模式

【工展會2021】免費搭車日帶旺場 有商戶生意較平日大增4成

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【中小企】 螞蟻銀行推「東主貸」中小企貸款計劃　創「先息後本」模式
今日
【中小企】 螞蟻銀行推「東主貸」中小企貸款計劃　創「先息後本」模式
【工展會2021】免費搭車日帶旺場 有商戶生意較平日大增4成
今日
【工展會2021】免費搭車日帶旺場 有商戶生意較平日大增4成
【元旦市道】食肆訂檯爆滿　黃家和料生意高達3.3億
2022/01/02
【元旦市道】食肆訂檯爆滿　黃家和料生意高達3.3億
【元旦市道】市民兩日花過千元　帶旺零售商生意升5成
2022/01/02
【元旦市道】市民兩日花過千元　帶旺零售商生意升5成

你可能感興趣

【中小企】 螞蟻銀行推「東主貸」中小企貸款計劃　創「先息後本」模式
今日 14:15
【中小企】 螞蟻銀行推「東主貸」中小企貸款計劃　創「先息後本」模式
【工展會2021】免費搭車日帶旺場 有商戶生意較平日大增4成
今日 12:30
【工展會2021】免費搭車日帶旺場 有商戶生意較平日大增4成
【元旦市道】食肆訂檯爆滿　黃家和料生意高達3.3億
20:35 2022/01/02
【元旦市道】食肆訂檯爆滿　黃家和料生意高達3.3億
中國 屈臣氏 銷售 化妝 中國市場

上一篇文章

【香港零售】港11月零售今公布　市場預期按年升9.7%

下一篇文章

【中小企】 螞蟻銀行推「東主貸」中小企貸款計劃　創「先息後本」模式
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【經濟動向】國內經濟復甦緩慢　專家：可效仿港府派消費券
【經濟動向】國內經濟復甦緩慢　專家：可效仿港府派消費券
【航空業】Omicron引致人力短缺問題　美聯航大加機師3倍人工
【航空業】Omicron引致人力短缺問題　美聯航大加機師3倍人工
【寵物移民】高峰期1日40隻寵物出境　Pet Holidays：今年有約1成人為回流客
【寵物移民】高峰期1日40隻寵物出境　Pet Holidays：今年有約1成人為回流客
【蘋果】蘋果推出AirPods Pro虎年特別版　最快1月5號到貨！
【蘋果】蘋果推出AirPods Pro虎年特別版　最快1月5號到貨！
【香港迪士尼】小狐狸「玲娜貝兒」將於秋天登香港迪士尼　上海開售曾引6千人冒1℃天氣排隊
【香港迪士尼】小狐狸「玲娜貝兒」將於秋天登香港迪士尼　上海開售曾引6千人冒1℃天氣排隊
【2021手機出貨量】2021年全球智能手機出貨13.2億部　三星蘋果小米排前3
【2021手機出貨量】2021年全球智能手機出貨13.2億部　三星蘋果小米排前3
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款