【韓國化妝品】innisfree於內地削600多間分店　未來聚焦中高端及線上渠道

▲ 南韓化妝品品牌innisfree在中國市場大幅削減規模。（資料圖片）

內地傳媒報道，南韓化妝品品牌innisfree在中國市場大幅削減規模，門店數量由800多間縮減至約140間。

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綜合傳媒報道，南韓化妝品巨頭Amorepacific旗下innisfree將在中國市場大規模削減分店，門店縮減至約140間。Amorepacific透露，集團正在中國市場進行戰略調整，並會為innisfree改良渠道，未來將著重中高端及線上渠道。集團又指，整個調整將會在今年內持續。

innisfree亦在香港有不少分店，據innisfree網站顯示，現時品牌在香港有13間分店，同時亦在部分屈臣氏門市設有專櫃。至於網上銷售渠道，則有HKTVmall、ZALORA及屈臣氏網店。

據指，innisfree主攻20至26歲的年輕消費者，以平價護膚彩妝為定位。該品牌自2014年起，以每年開設100間門市的速度進入中國二三線城市，巔峰時期在中國擁有超過800間門店。不過，從2019年已經開始虧損，當年關閉約40間門店，2020年再關閉了至少90間店。

Amorepacific旗下另一品牌 Etude House亦在去年3月撤出中國市場，僅以線上經營。該品牌亦曾經在北京、上海、廣州、武漢等25個一二線城市，開設了58間直營店。

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責任編輯：葉泳珊