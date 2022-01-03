加息未會打破美股升勢？呢2個因素更要留意！

步入2022年，意味著加息在即，美股去年全年維持強勢，即使加息憂慮未明朗，仍未大幅拖累大市，今年加息，對美股升勢會否受影響？耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）指，有另外一些因素更要留意，想知是甚麼因素，立即點擊收看／收聽：

**重溫《ET開市直擊》港股2022年能否翻身？阿里巴巴見底未？ **【按此－附time code】

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00：56 - 港股2022年開局 加息是焦點無懸念

01：38 - 加息對市場影響何時浮現？

03：22 - 2022年市場留意加息 預計美股潛在升幅減少

03：46 - 2022年宜審慎 美股大機會先高後低

05：01 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

06：11 - 亞太股市早段市況速報

06：39 - 2021年環球股市表現速報

07：10 - 加息未會打破美股升勢 短綫不會有大波幅

10：14 - 留意疫情、美國經濟數據等變數

12：42 - 港股上日市況速覽

13：25 - 港股去年跑輸全球股市 今年資金流有無機會逆轉？

14：58 - 2021年港股三大利淡因素拖累：中美關係、內房問題、監管

16：08 - 2022年第一季看淡港股 內房債務問題仍拖累

17：43 - 恒指到哪個水平有轉勢是入市時機？

19：21 - 港股2022年仍有投資主題 避開風險因素勿接火棒

24：02 - 預計港股2022年第一季仍沉底

24：21 - ET個股推介 - 中國銀行 （03988）

26：38 - 港股開市市況速報

27：20 - 本港疫情似有再爆發跡象 對港股影響不大？

30：05 - 疫情相關股現時可炒 可留意旅遊股、中資航空股

31：26 - 恒指今周會於甚麼水平上落？

32：46 - 恒指不宜做好倉估底 重上24500點轉勢才入市

35：57 - 阿里巴巴 （09988） 見底未？何時才轉勢？短綫不宜炒作？

41：26 - 商湯科技 （00020） 上周五首掛升逾一成 可以跟車短炒？

46：45 - 觀眾問股：商湯科技 （00020） 想中期持有甚麼價可入？目標價多少？

48：34 - 觀眾問股：2021年沽恒生指數、ATMX有賺 2022年可繼續沽科技股、中概股？

52：01 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 短綫有機會突破15.5元？績前可持貨？

55：17 - 太平洋航運 （02343） 限電、限產因素未完全消化

55：47 - 中遠海控 （01919） 、東方海外國際 （00316） 可考慮分注吸納

57：14 - 觀眾問股：公用股點揀？中電 （00002） vs 長江基建 （01038）

59：13 - 觀眾問股：新能源股點揀？京能清潔能源 （00579） 、福萊特玻璃 （06865）

1：02：14 - 觀眾問股：港鐵 （00066） 走勢點睇？甚麼價位買入？

1：02：36 - 觀眾問股：國泰航空 （00293） 「唔聽話」 政府會因而不救國泰？現價買或有意外驚喜？

1：05：31 - 觀眾問股：新鴻基地產 （00016） 、九龍倉 （01997） 現價沽空？

1：08：04 - 觀眾問股：快手 （01024） 今年會跌穿30元？

1：09：56 - 恒指早段市況速覽

1：10：18 - 消息股：理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 、開拓藥業 （09939） 、創維 （00751） 、火岩 （01909）

1：11：53 - 物管股急跌 今年首季將成重災區不宜搏撈底？

1：17：30 - 財經日誌提提你