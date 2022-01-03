【防疫措施】港府澄清無計劃禁堂食、封關　餐飲零售股續弱

▲ 【防疫措施】港府澄清無計劃禁堂食、封關

香港出現Omicron變種新冠病毒本地傳播鏈，港府上周預告農曆新年前收緊防疫措施，今早網上社交群組流傳「午夜起全面封關」和禁堂食。港府下午澄清，從沒有計劃收緊防疫措施至禁止所有人進出香港，即所謂「封關」，或在今晚六時後只容許外賣而不能堂食，強調當局會嚴格和果斷地執行有關防疫措施。

港府譴責散布謠言引發恐慌事件，並稱事件如涉及刑事成分，執法當局定會嚴正執法。發言人稱：「市民應對謠言提高警覺，並密切留意政府發放的資訊，切勿被謠言誤導。」

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本地餐飲零售股2022年首個交易日表現，未受有關謠言影響。大家樂 （00341） 暫跌0.6%，大快活 （00052） 跌0.3%；利福國際 （01212） 跌1.6%，周大福 （01929） 跌0.1%，周生生 （00116） 則升1%；優品360 （02360） 乾跌5%。

陳肇始：農曆新年前擴「疫苗氣泡」

食物及衞生局局長陳肇始上周五（12月31日）預告，政府將在農曆新年前擴大「疫苗氣泡」，市民須至少接種一劑疫苗，才能進入食肆及表列處所等，只有未符合接種要求或持醫生證明不適合接種者才可獲豁免。

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