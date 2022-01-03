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不滿自閉兒獲安排住423呎單位 英母：仲衰過坐監

環球社會熱點 15:15 2022/01/03

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英國有一名母親投訴指，她患有自閉症的兒子入住精神病院後，獲安排住面積423呎的單位。這名母親聲稱兒子的待遇慘過坐監，不滿院方讓兒子大部分時間無法與外界接觸，認為會導致兒子的病情惡化。

【英國疫情】英格蘭威爾斯增近14萬確診 本周不收緊防疫 【下一頁】

英國《每日郵報》報道，投訴人是一名50歲婦人Nicola。她的兒子現年24歲，7歲時確診患有自閉症，其後更確診神經疾病妥瑞症（Tourette Syndrome）和學習障礙。

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Nicola的兒子在20歲時，因應《精神健康法》遭到拘留。他入住英格蘭一間精神病院Cheadle Royal Hospital内，一個面積423呎的單位。

單位設有睡房、浴室及客廳，外面的花園更配備單車徑和彈床供其做運動，也設有閉路電視作24小時監控。

Nicola批評兒子的待遇衰過坐監（worse than being in prison），表示兒子居住的地方環境很壓抑，自己有時必須離開該處才能夠呼吸。

據悉，Nicola的兒子每日很晚才起床，起身也只會打機。Nicola批評院方讓兒子獨居在423呎的單位，職員只會透過一個小窗口送飯菜給兒子，導致他幾乎沒有機會與外界接觸甚至交流。

Nicola表示兒子患有自閉症，不適合住在盒子一般封閉的空間。她坦言兒子只會期待她帶來的遊戲機、電話、電影和外賣，而院方總是監視兒子的行動，讓兒子沒有生活可言。

【Omicron變種】累全球取消逾4,000航班 美國佔過半 【下一頁】

據悉，Nicole希望利物浦市議會協助於社區安置兒子，認為兒子在社區生活有助其成長，也有更多時間陪伴家人。

根據英國政府截至去年8月底的數據，英國有2,040個學習障礙或自閉症患者於醫院接受治療，其中1,145人已經住院超過兩年。

而納稅人需為每名住院患者支付相當於每年超過18.5萬英鎊（約195萬港元）的開支。

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責任編輯：鄭錦玲

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