不滿自閉兒獲安排住423呎單位 英母：仲衰過坐監

英國有一名母親投訴指,她患有自閉症的兒子入住精神病院後,獲安排住面積423呎的單位。這名母親聲稱兒子的待遇慘過坐監,不滿院方讓兒子大部分時間無法與外界接觸,認為會導致兒子的病情惡化。

英國《每日郵報》報道,投訴人是一名50歲婦人Nicola。她的兒子現年24歲,7歲時確診患有自閉症,其後更確診神經疾病妥瑞症(Tourette Syndrome)和學習障礙。

Nicola的兒子在20歲時,因應《精神健康法》遭到拘留。他入住英格蘭一間精神病院Cheadle Royal Hospital内,一個面積423呎的單位。

單位設有睡房、浴室及客廳,外面的花園更配備單車徑和彈床供其做運動,也設有閉路電視作24小時監控。

Nicola批評兒子的待遇衰過坐監(worse than being in prison),表示兒子居住的地方環境很壓抑,自己有時必須離開該處才能夠呼吸。

據悉,Nicola的兒子每日很晚才起床,起身也只會打機。Nicola批評院方讓兒子獨居在423呎的單位,職員只會透過一個小窗口送飯菜給兒子,導致他幾乎沒有機會與外界接觸甚至交流。

Nicola表示兒子患有自閉症,不適合住在盒子一般封閉的空間。她坦言兒子只會期待她帶來的遊戲機、電話、電影和外賣,而院方總是監視兒子的行動,讓兒子沒有生活可言。

據悉,Nicole希望利物浦市議會協助於社區安置兒子,認為兒子在社區生活有助其成長,也有更多時間陪伴家人。

根據英國政府截至去年8月底的數據,英國有2,040個學習障礙或自閉症患者於醫院接受治療,其中1,145人已經住院超過兩年。

而納稅人需為每名住院患者支付相當於每年超過18.5萬英鎊(約195萬港元)的開支。

