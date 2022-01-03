【券商點睇】去年12月港股通累計淨流入逾400億 好友力量正在凝聚？

國信證券策略報告稱，美國加息節奏的不確定性，將會帶來全球股市短期的震盪，但只要美債收益率沒有突破2021年的高點，依然保持對美國經濟與股市的樂觀。值得注意是，2021年恒指下跌14.1% ，港股通減少12.5%，但如果觀察港股通去年12月南下資金累計實現了資金407億元人民幣的淨流入，為2021年排名第三的月份，僅次於1月、2月，說明在資金面的角度，港股修復的力量正在凝聚。

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由港股通買入的板塊可見，互聯網股的淨流入最多，如騰訊（00700）、美團（03690）、快手（01024）等，其次是綠電，包括華潤電力（00836）、龍源電力（00916）等。另外，去年12月大市值下跌幅度小於中、小市值，也暗示了指數有見底的徵兆。

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進入1月，國信證券對港股的走勢樂觀，以恒生科技為代表的科技龍頭將會逐漸迎來修復行情，配置上建議關注恒生科技、綠電、電信運營商、金融、半導體、部分低估值消費股。該行更上調了港股的評級至「超配」。

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記者：林衛