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中遠海控1919逆市升近6%破頂　航運股第一季有錢景可吸納？

股市 14:32 2022/01/03

分享：

2022年首個交易日，中遠海控 （01919） 股價逆市升近6%破頂，創月內新高，東方海外國際 （00316） 一度升逾7%創52周高位，太平洋航運 （02343） 亦升3.8%，航運股第一季有錢景？耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）指中遠海控、東方海外國際可考慮分注吸納，想聽詳細部署分析，立即點擊收看／收聽：

**重溫《ET開市直擊》港股2022年能否翻身？阿里巴巴見底未？ **【按此－附time code】

Time code
00：56 - 港股2022年開局　加息是焦點無懸念
01：38 - 加息對市場影響何時浮現？
03：22 - 2022年市場留意加息 預計美股潛在升幅減少
03：46 - 2022年宜審慎 美股大機會先高後低
05：01 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
06：11 - 亞太股市早段市況速報
06：39 - 2021年環球股市表現速報
07：10 - 加息未會打破美股升勢　短綫不會有大波幅
10：14 - 留意疫情、美國經濟數據等變數
12：42 - 港股上日市況速覽
13：25 - 港股去年跑輸全球股市　今年資金流有無機會逆轉？
14：58 - 2021年港股三大利淡因素拖累：中美關係、內房問題、監管
16：08 - 2022年第一季看淡港股　內房債務問題仍拖累
17：43 - 恒指到哪個水平有轉勢是入市時機？
19：21 - 港股2022年仍有投資主題　避開風險因素勿接火棒
24：02 - 預計港股2022年第一季仍沉底
24：21 - ET個股推介 - 中國銀行 （03988）
26：38 - 港股開市市況速報
27：20 - 本港疫情似有再爆發跡象　對港股影響不大？
30：05 - 疫情相關股現時可炒　可留意旅遊股、中資航空股
31：26 - 恒指今周會於甚麼水平上落？ 
32：46 - 恒指不宜做好倉估底　重上24500點轉勢才入市
35：57 - 阿里巴巴 （09988） 見底未？何時才轉勢？短綫不宜炒作？
41：26 - 商湯科技 （00020） 上周五首掛升逾一成　可以跟車短炒？
46：45 - 觀眾問股：商湯科技 （00020） 想中期持有甚麼價可入？目標價多少？
48：34 - 觀眾問股：2021年沽恒生指數、ATMX有賺　2022年可繼續沽科技股、中概股？
52：01 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 短綫有機會突破15.5元？績前可持貨？
55：17 - 太平洋航運 （02343） 限電、限產因素未完全消化
55：47 - 中遠海控 （01919） 、東方海外國際 （00316） 可考慮分注吸納
57：14 - 觀眾問股：公用股點揀？中電 （00002） vs 長江基建 （01038）
59：13 - 觀眾問股：新能源股點揀？京能清潔能源 （00579） 、福萊特玻璃 （06865）
1：02：14 - 觀眾問股：港鐵 （00066） 走勢點睇？甚麼價位買入？
1：02：36 - 觀眾問股：國泰航空 （00293） 「唔聽話」　政府會因而不救國泰？現價買或有意外驚喜？
1：05：31 - 觀眾問股：新鴻基地產 （00016） 、九龍倉 （01997） 現價沽空？
1：08：04 - 觀眾問股：快手 （01024） 今年會跌穿30元？
1：09：56 - 恒指早段市況速覽
1：10：18 - 消息股：理想汽車 （02015） 、小鵬汽車 （09868） 、開拓藥業 （09939） 、創維 （00751） 、火岩 （01909）

欄名 : 3分鐘睇股

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