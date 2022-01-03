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【大行點睇】大摩唱好泡泡瑪特未來30日上漲 刺激股價逆市升5%

股樓投資 17:50 2022/01/03

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在摩笛吹奏下，泡泡瑪特（09992）逆市上升5.1%，收報47元。大摩指，目前泡泡瑪特的市盈率接近歷史低點，料股價未來30日上漲的可能性達到70%至80%，給予其目標價68元，評級「增持」，該目標價相當有四成多的潛在升幅。

【同場加映】溫股知新：港股走勢難估 短線部署A股

大摩發表報告稱，雖然疫情打擊國內零售市道，但驅動泡泡瑪特需求是來自產品，而不是流量。隨着最近的產品發布，預計泡泡瑪特去年12月和今年1月的銷售增長將加速。

【延伸閱讀】2022年部署：環保企業管治漸受關注  10隻ESG概念股逐個捉，請按【見下頁

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此外，盡管去年下半年疫情形成挑戰，得益於其IP/設計的受歡迎程度、核心消費者的需求彈性，以及流行玩具從小眾到主流的快速擴張，該行仍預期泡泡瑪特2021年將實現銷售額增長62%，調整後收益增長78%，是最強勁增長的消費領域之一。

【同場加映】青姐話：獨角獸出閘 跟紅兼頂白

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記者：林衛

潛在升幅 泡泡瑪特（09992） 港股

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