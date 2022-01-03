【大行點睇】大摩唱好泡泡瑪特未來30日上漲 刺激股價逆市升5%

在摩笛吹奏下，泡泡瑪特（09992）逆市上升5.1%，收報47元。大摩指，目前泡泡瑪特的市盈率接近歷史低點，料股價未來30日上漲的可能性達到70%至80%，給予其目標價68元，評級「增持」，該目標價相當有四成多的潛在升幅。

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大摩發表報告稱，雖然疫情打擊國內零售市道，但驅動泡泡瑪特需求是來自產品，而不是流量。隨着最近的產品發布，預計泡泡瑪特去年12月和今年1月的銷售增長將加速。

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此外，盡管去年下半年疫情形成挑戰，得益於其IP/設計的受歡迎程度、核心消費者的需求彈性，以及流行玩具從小眾到主流的快速擴張，該行仍預期泡泡瑪特2021年將實現銷售額增長62%，調整後收益增長78%，是最強勁增長的消費領域之一。

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記者：林衛