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拜登與烏克蘭總統保證 俄若入侵必果斷回應

環球社會熱點 14:28 2022/01/03

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俄羅斯與烏克蘭緊張局勢仍未平息，美國白宮發表聲明指，總統拜登周日（2日）與烏克蘭總統澤連斯基通電，表明若俄羅斯入侵烏克蘭，美國與盟友會作出「果斷回應」。此外，雙方亦討論烏克蘭危機的外交會議準備工作。

被指屢發疫苗假資訊 Twitter永久封鎖美國眾議員 【下一頁】

白宮發表聲明，表示拜登（Joe Biden）周日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）通電時，向對方重申支持烏克蘭主權及領土完整，明確表示如果俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國與盟友將作出「果斷反應」（respond decisively）。

白宮續指，雙方亦商討未來連串有關烏克蘭危機的外交會議的準備工作。

北約倡下月與俄羅斯會談 莫斯科：考慮中 【下一頁】

澤連斯基亦在Twitter發文指，與拜登於今年展開首次國際對話證明雙方關係獨特性，亦二人討論烏克蘭、美國及其他夥伴在維護歐洲和平、防範局勢進一步升級等議題，並感謝美國對烏克蘭堅定不移的支持。

美國與俄羅斯代表將於本月9至10日在日內瓦舉行會談，隨後將舉行俄羅斯與北約理事會的會談、以及歐洲安全與合作組織會議。

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責任編輯：郭麗明

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