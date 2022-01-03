【NFT熱潮】搶佔市場商機 SAMSUMG計劃推出全球首部NFT瀏覽器電視

NFT熱潮延伸至各行各業，南韓科技企業三星（Samsung）於最近一份的公開新聞稿表示，將會於2022年內推出全球首部以NFT 瀏覽器和市場聚合器為主的電視，搶佔NFT市場商機。

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據外媒報道，於2022年起，三星將投放更多資源於開發NFT電視的支援，或於自家電視開創新功能和平台，讓用家隨意在電視上與他人分享、瀏覽、購買和展示自己喜歡的藝術品。

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同時，買家也可透過電視，於購買NFT前預覽作品，了解其作品的歷史和區塊鏈元數據；官方表示，電視上的智能校準功能將會根據創作者的預設值自動調整顯示設置，使作品保留原始圖像質量。

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責任編輯：潘曉豐