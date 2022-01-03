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【漏洞不斷】Pixel 6再現Bug！ 屏幕凍結致手機難以正常使用

科技 15:00 2022/01/03

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最近再有Pixel 6用戶指，出現屏幕凍結情況！

Google新旗艦手機Pixel 6系列自去年10月推出後，接連出現多宗異常情況，例如指紋辨識反應過慢、屏幕自動旋轉功能失靈等。雖然Google在上月釋出修復更新，但之後仍出現不少漏洞，最近更有用戶指Pixel 6出現屏幕凍結情況。Google建議，用戶可關閉無障礙設定內所有功能，解決有關問題。

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據外國科技網站XDA-Developers報道，Pixel 6系列出現的屏幕凍結漏洞，主要是與手機內置的「無障礙應用程式和服務」套件有關。若用戶手機有開啟該套件提供的輔助功能時，可能會遇到手機電力每下降1％時，便自動觸發約1至2秒的屏幕凍結異常情況，令用戶難以在正常情況下使用手機屏幕。

Google已證實該問題的存在，目前內部團隊正針對該漏洞進行調查與修補。Google指，在修補程式尚未釋出前，建議Pixel 6用戶可點撃「設定」，尋找「無障礙設定」的選項，並把該項目內置的所有功能全部暫時設定為關閉狀態，即可暫時解決屏幕凍結的異常情況。

【小米摺機】小米摺機專利曝光 Mix Fold 2有望搭載新功能？

責任編輯：廖淑瑩

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