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【冬季奧運】擬本年內決定2030年冬季奧運會的候選城市 日媒：札幌有意爭取舉辦

環球政經 13:59 2022/01/03

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據日本共同社報道，國際奧委會擬今年夏季至冬季前後定出2030年冬季奧運會的候選城市；由於札幌有意爭取舉辦，故計劃最快在3月向北海道全民進行調查，了解民意。

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國際奧委會主席巴赫(Thomas Bach)等與日本政府於去年12月已溝通和商討甄選舉辦地的日程等事宜；據多名相關人士表示，暫預計奧委會將於今年夏季至冬季前後，鎖定一個候選城市，也有可能在今年內決定主辦地點。

鑑於申奧熱情降溫，在2019年奧委會大幅修改甄選舉辦地點的機制，撤銷原則上在7年前已敲定舉辦地點的規定，並轉為由新設的未來舉辦地委員會向與表達有興趣的候選城市逐一對話，冀望盡早定出熱門城市。

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札幌於1972年曾舉辦冬奧，獲受好評，更被視為熱門候選城市，而能否獲得當地居民支持成為關鍵，當局計劃最快於3月以北海道全境為對象，進行問卷調查，了解申辦的民意。

除札幌外，美國鹽湖城也有意舉辦2030年冬奧，並早於去年12月與國際奧委會進行磋商，另外，加拿大溫哥華也朝着申辦展開討論。

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責任編輯：潘曉豐

加拿大 美國 奧委會 冬季奧運 奧運會 經濟 鹽湖城 札幌 北海道 日本

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