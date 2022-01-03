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【航空業】Omicron變種病毒、惡劣天氣影響　全美3日取消逾6500航班

商業 13:32 2022/01/03

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在剛過去的新年周末(31日至2日)，美國各航空公司取消了6500多個航班。（法新社圖片）

在剛過去的新年周末(31日至2日)，美國各航空公司取消了6500多個航班，除了天氣因素，由於Omicron變種病毒快速傳播造成人手短缺，各航空公司只能削減航班班次應對。

【元旦市道】食肆訂檯爆滿　黃家和料生意高達3.3億

據追蹤公司FlightAware，截至周日（2日）下午5時25分，遭取消進出美國、及美國境內的航班達到2500個，約6400個航班延誤。早前，美國各航空公司於周六（1日）取消了2700多個航班，周五（12月31日）至少取消1300個航班。

由於美國新增的新冠病毒病例個案創下紀錄，導致機場和航班人手短缺，自聖誕以來至少有13000架次航班取消。

旅遊高峰期　全球每天可達11.5萬航班

根據FlightAware的數據，在全球範圍內，周日取消的航班總數超過4100個。美國航空（American Airlines）的顧問Robert Mann表示，在聖誕節這類旅遊高峰期，全球每天約有11.5萬個航班。

另外，美國國家氣象局代表表示，一個威力強大的風暴將持續造成旅行受阻，風暴現正向東移動，料為紐約和新英格蘭地區帶來寒冷天氣。

【工展會2021】市民提早辦年貨 海味商戶生意升2成

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責任編輯：李智美

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