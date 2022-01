【澳洲疫情】就算確診不斷升 總理：唔會再封城

澳洲的新冠疫情未見緩和,首都領地及多州確診數字同創新高。澳洲總理莫里森表示,即使確診個案不斷上升,澳洲都不會再次實施封城措施。

澳洲周一(3日)宣布單日新增超過3.7萬宗確診,首都領地、維多利亞州、昆士蘭州、南澳州和塔斯曼尼亞州的每日新增確診數均錄得新高。

即使澳洲確診數字上升,但莫里森(Scott Morrison)表示Omicron變種是一種截然不同的新變種,當局需要不時調整防疫對策。而且澳洲的疫苗接種率高,政府的抗疫方式已經有轉變。

他稱有必要改變看待疫情的方式,又表示確診數字目前已經不是重點。雖然確診數字會很高,但他表示病情嚴重程度會低得多。

莫里森表示:

封城的日子已經過去了。我們在前進而非走回頭路,後者不是我們控制新冠病毒的方式。

(The days of lockdown are gone. We’re going forward, we’re not going back – that’s not how we manage this virus.)