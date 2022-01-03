【澳洲疫情】就算確診不斷升 總理：唔會再封城

澳洲的新冠疫情未見緩和，首都領地及多州確診數字同創新高。澳洲總理莫里森表示，即使確診個案不斷上升，澳洲都不會再次實施封城措施。

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澳洲周一（3日）宣布單日新增超過3.7萬宗確診，首都領地、維多利亞州、昆士蘭州、南澳州和塔斯曼尼亞州的每日新增確診數均錄得新高。

即使澳洲確診數字上升，但莫里森（Scott Morrison）表示Omicron變種是一種截然不同的新變種，當局需要不時調整防疫對策。而且澳洲的疫苗接種率高，政府的抗疫方式已經有轉變。

他稱有必要改變看待疫情的方式，又表示確診數字目前已經不是重點。雖然確診數字會很高，但他表示病情嚴重程度會低得多。

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莫里森表示：

封城的日子已經過去了。我們在前進而非走回頭路，後者不是我們控制新冠病毒的方式。 （The days of lockdown are gone. We’re going forward, we’re not going back – that’s not how we manage this virus.）

澳洲目前有51名新冠患者使用呼吸機，148名患者要入住深切治療部。莫里森表示Omicron變種患者住院個案非常少，稱Omicron變種的致命性及嚴重性較Delta變種低75%。

他表示如果有民眾染疫要住院，主要原因是沒有接種新冠疫苗，其次就是他感染Delta變種而非Omicron變種。

莫里森指出關鍵是如何控制對衛生系統的影響，確保有合理要求讓民眾可重返工作崗位。

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責任編輯：鄭錦玲