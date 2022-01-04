被指屢發疫苗假資訊 Twitter永久封鎖美國眾議員（第二版）

為防新冠肺炎疫苗或疫情的虛假訊息傳播，一眾社交平台採取嚴格把控。美國一名女眾議員被指在社交平台Twitter多次發放關於疫苗的虛假資料，遭Twitter永久封鎖。眾議員狠批Twitter，指摘對方成為「美國敵人」。另一社交平台公司Facebook亦在翌日宣布，封鎖女眾議員帳戶24小時。

（第二版更新Facebook行動）

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維珍尼亞州眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）上周六（1日）在Twitter發言，指美國出現不尋常地大量的疫苗相關死亡個案。其後，Twitter便以言論違反平台關於疫苗資訊正確性為由，宣布永久封鎖格林的個人帳戶。

Twitter發言人表示，平台4度因疫苗假資訊向格林發出警告，她近日再次發放疫苗假資訊後，個人帳戶遭到永久封鎖。

格林其後再在前總統特朗普（Donald Trump）團隊推出的新社交平台GETTR上表示，Facebook亦暫時封鎖她的帳戶24小時。

Facebook發言人發表聲明表示，格林其中1個帖文違反公司政策，已經將其刪除。發言人並未提及涉事帖文內容，但指若就她違規行為刪除帳戶，會超出公司政策範圍。

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47歲的格林事後在另一社交通訊軟件Telegram發出聲明，強調社交平台不能阻止真相傳播，批評Twitter幫助在「共產革命」（Communist revolution）的匿名敵人。格林更指摘，Twitter的決定證明公司是「美國敵人」（a enemy to America）。

自2020年當選眾議員後，格林成為美國政壇最具爭議人物之一。她持續反對接種疫苗，亦強烈批評聯邦政府的強制接種，更曾把眾議院要求戴口罩一事與二戰猶太人大屠殺相提並論惹來批評。同時，格林亦認同特朗普，認為2020總統大選有舞弊。

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責任編輯：吳漢培