  • 20°C
香港時間 : 2022104日 (二) 18:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

被指屢發疫苗假資訊 Twitter永久封鎖美國眾議員（第二版）

環球社會熱點 17:52 2022/01/04

分享：

為防新冠肺炎疫苗或疫情的虛假訊息傳播，一眾社交平台採取嚴格把控。美國一名女眾議員被指在社交平台Twitter多次發放關於疫苗的虛假資料，遭Twitter永久封鎖。眾議員狠批Twitter，指摘對方成為「美國敵人」。另一社交平台公司Facebook亦在翌日宣布，封鎖女眾議員帳戶24小時。

（第二版更新Facebook行動）

【美國疫情】防長奧斯汀確診 已接種3針疫苗仍中招 【下一頁】

維珍尼亞州眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）上周六（1日）在Twitter發言，指美國出現不尋常地大量的疫苗相關死亡個案。其後，Twitter便以言論違反平台關於疫苗資訊正確性為由，宣布永久封鎖格林的個人帳戶。

Twitter發言人表示，平台4度因疫苗假資訊向格林發出警告，她近日再次發放疫苗假資訊後，個人帳戶遭到永久封鎖。

格林其後再在前總統特朗普（Donald Trump）團隊推出的新社交平台GETTR上表示，Facebook亦暫時封鎖她的帳戶24小時。

Facebook發言人發表聲明表示，格林其中1個帖文違反公司政策，已經將其刪除。發言人並未提及涉事帖文內容，但指若就她違規行為刪除帳戶，會超出公司政策範圍。

紐約時代廣場倒數限1.5萬人 拜登讚揚民眾保持堅定 【下一頁】

47歲的格林事後在另一社交通訊軟件Telegram發出聲明，強調社交平台不能阻止真相傳播，批評Twitter幫助在「共產革命」（Communist revolution）的匿名敵人。格林更指摘，Twitter的決定證明公司是「美國敵人」（a enemy to America）。

自2020年當選眾議員後，格林成為美國政壇最具爭議人物之一。她持續反對接種疫苗，亦強烈批評聯邦政府的強制接種，更曾把眾議院要求戴口罩一事與二戰猶太人大屠殺相提並論惹來批評。同時，格林亦認同特朗普，認為2020總統大選有舞弊。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

【Omicron變種】累全球取消逾4,000航班 美國佔過半
2022/01/03
【Omicron變種】累全球取消逾4,000航班 美國佔過半
紐約時代廣場倒數限1.5萬人 拜登讚揚民眾保持堅定
2022/01/01
紐約時代廣場倒數限1.5萬人 拜登讚揚民眾保持堅定
美郵輪確診大增 CDC籲打齊三針也勿乘坐
2021/12/31
美郵輪確診大增 CDC籲打齊三針也勿乘坐
【美國疫情】CDC料4周内 多4.4萬人死於新冠
2021/12/30
【美國疫情】CDC料4周内 多4.4萬人死於新冠
【美國疫情】加州醫院停屍間爆滿 新冠死者遺體亂擺放
2021/12/30
【美國疫情】加州醫院停屍間爆滿 新冠死者遺體亂擺放

你可能感興趣

【Omicron變種】累全球取消逾4,000航班 美國佔過半
10:41 2022/01/03
【Omicron變種】累全球取消逾4,000航班 美國佔過半
紐約時代廣場倒數限1.5萬人 拜登讚揚民眾保持堅定
16:49 2022/01/01
紐約時代廣場倒數限1.5萬人 拜登讚揚民眾保持堅定
美郵輪確診大增 CDC籲打齊三針也勿乘坐
12:39 2021/12/31
美郵輪確診大增 CDC籲打齊三針也勿乘坐
疫情 社交平台 疫苗 Twitter 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月04日 時間18:00）

下一篇文章

【澳洲疫情】至今逾54萬確診 近半於過去兩周錄得
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【歐洲疫情】多國確診再創新高 葡萄牙除夕關閉酒吧
【歐洲疫情】多國確診再創新高 葡萄牙除夕關閉酒吧
阿諾舒華辛力加與甘迺迪外甥女離婚 料對分31億身家
阿諾舒華辛力加與甘迺迪外甥女離婚 料對分31億身家
【Omicron變種】住院風險為Delta 3分之1 英國研究發現
【Omicron變種】住院風險為Delta 3分之1 英國研究發現
【英國疫情】隔離縮至5日減人手荒？ 政府明言無計劃
【英國疫情】隔離縮至5日減人手荒？ 政府明言無計劃
佩洛西出手買Call 睇好這幾隻美股
佩洛西出手買Call 睇好這幾隻美股
新型冠狀肺炎全球疫情（01月04日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月04日 時間17:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款