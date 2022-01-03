【行業趨勢】推動女性投身IT業　宜從教育着手

▲ Preface盈利總監凌淑鈞認為，推動女性接觸科技需從家庭及教育着手。（梁偉榮攝）

科學、技術、工程、數學（STEM）產業一直以男性為主導，有本地科技教育公司為推動創科領域上的性別多樣性，讓各階層女性接觸創新科技和電腦編程（Coding），然而要實現行業性別多元化，仍需由家庭及教育着手。

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據美國人口普查局（United States Census Bureau）年初發表的數據顯示，當地有近一半的工作人口為女性，但在STEM領域工作的女性僅27%。主攻科技教育的Preface盈利總監凌淑鈞（Queena）表示，雖然香港、日本等城市在男女平等方面較好，但女性要進入科技界仍有困難，認為要解決行業現況，需要從家庭及教育方面改變。

她指，女性比男性較遲接觸科技，是因為社會一直對男女存有傳統想法，例如女性就讀中學時要學習家政科、男性則學習木工等相關科目，甚至到大學選科就讀機械、電腦科學（Computer Science）、工程等學系，均以男性為主。凌淑鈞認為，這些社會規範（Social Norm）導致女性較遲接觸科技。

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夥本地6大學 加強培訓

她指，有本地大學曾向該公司反映，商學院的學生需要學習Python等技能，因相關行業趨向數碼化，對人才需求與以往不同，希望透過訓練提升本地學生的競爭力。凌淑鈞透露，現時與6間本地大學合作，如香港大學、香港中文大學、香港科技大學等，為大學生提供相關訓練。

該公司在兩至三年前，推出職業更新計劃（Relauncher Program），提供機會給長時間沒有工作經驗的女性在Preface學習編程，協助她們重投社會。凌表示，正與其他企業合作，向在內地工廠工作的女性提供運算思維和編程知識，讓她們發展個人事業，避免被社會淘汰，現時該計劃已訓練超過1萬名女性。

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記者：廖淑瑩