【異動股】無懼被美國列入投資黑名單 商湯股價再爆四成

半新股商湯（00020）愈戰愈勇，周一（3日 ），股價急升40.9%，收報7.75元，創上市新高，成交額近32億元，上市區區3日，現價已比招股價拉升1倍。

【同場加映】溫股知新：港股走勢難估 短線部署A股

事實上，商湯於上市前因被美國列入黑名單，投資者本來不敢寄予厚望，再啟招股亦只能以下限定價，公開發售部分僅得4.2倍超額認購，實在稱不上反應熱烈，如今股價出現高潮迭起，肯定跌碎不少眼鏡。

【延伸閱讀】2022年部署：環保企業管治漸受關注 10隻ESG概念股逐個捉，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

之前，安信證券曾指商湯的合理估值區間為4.87至5.85元，對應市銷率為15至18倍。換言之，現價比該行的區間上限高出三成多，還值不值得追貨真的見仁見智。

【同場加映】孫子市法：港股由頭跌至尾 網股表現排包尾

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛