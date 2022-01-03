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【異動股】無懼被美國列入投資黑名單 商湯股價再爆四成

股樓投資 17:35 2022/01/03

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半新股商湯（00020）愈戰愈勇，周一（3日 ），股價急升40.9%，收報7.75元，創上市新高，成交額近32億元，上市區區3日，現價已比招股價拉升1倍。

【同場加映】溫股知新：港股走勢難估 短線部署A股

事實上，商湯於上市前因被美國列入黑名單，投資者本來不敢寄予厚望，再啟招股亦只能以下限定價，公開發售部分僅得4.2倍超額認購，實在稱不上反應熱烈，如今股價出現高潮迭起，肯定跌碎不少眼鏡。

【延伸閱讀】2022年部署：環保企業管治漸受關注  10隻ESG概念股逐個捉，請按【見下頁

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之前，安信證券曾指商湯的合理估值區間為4.87至5.85元，對應市銷率為15至18倍。換言之，現價比該行的區間上限高出三成多，還值不值得追貨真的見仁見智。

【同場加映】孫子市法：港股由頭跌至尾 網股表現排包尾

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記者：林衛

商湯科技（00020） 異動股 港股

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