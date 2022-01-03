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【道指期貨】道指期貨升115點　納指期貨升0.5%（不斷更新）

股市 12:29 2022/01/03

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美股動態不斷更新

道指2021年全年升5731點，破歷年紀錄。2022年首個交易日，美股期貨周一於亞洲時段向上，其中道指期貨升115點，納指期貨升86點或0.5%。美國今日將會公布11月建築開支、12月製造業PMI終值。另外，德、法及歐元區均會公布12月製造業PMI終值。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【12：22】道指期貨升115點，報36453；標指期貨升18點，報4785點；納指期貨升86點或0.5%，報16406點。

【12：06】【資金避險】Omicron來勢洶洶　現貨金價曾升至約個半月高

【11：38】【原油供求】OPEC+據報認為Omicron對油市影響溫和且短暫　分析指仍保持增產可能性

【07：47】【TSLA】Tesla第四季度交付近31萬部汽車創紀錄　全年總銷量增長87%

【07：30】美股上周五於年結日偏軟，道指跌0.2%，收報36338點，納指跌0.6%，收報15644點，標指跌0.3%，收報4766點。總結全年，道指一年升5731點，破歷年紀錄，以百分比計，道指升18.7%，納指升21.4%，標指升26.9%。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰ 【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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