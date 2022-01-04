【美股開市】道指標指創新高　道指升逾200點　標指升逾0.3%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股開市，道指及標指創新高。道指升202點，納指跌2點，標指升13點或0.3%。騰訊（00700）減持Sea（美：SE），Sea初段大跌逾8%。Tesla（美：TSLA）回吐逾1%。

▼ 點擊圖片放大

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【22：30】美股開市，道指及標指創新高。道指升202點，納指跌2點，標指升13點或0.3%。

【17：57】歐洲股市上升，德股升0.3%，法股升0.9%，英股升1.2%。美股期貨跟隨造好，道指期貨升72點，納指期貨升近0.2%。

【12：21】道指期貨升22點，報36607點；標指期貨升4點，報4801點；納指期貨升7點或近0.1%，報16509點。

【11：33】【Bitcoin】加密幣平台創辨人：比特幣年中前將升至10萬美元

【10：59】【金價走勢】現貨金今年首個交易日創6周最大跌幅 今亞洲市時段穩守1800關

【08：47】美債息急升 美國10年期債息突破1.6厘、09年以來最大年度首日升幅

【07：53】【AAPL】蘋果創新高市值曾觸3萬億美元 成為史上首家市值突破3萬億美元公司

【07：30】【TSLA】Tesla第四季度交付近31萬輛創紀錄 股價升逾13%

==以下12月16日（周四）股市==

美股於2022年首個交易日牛氣衝天，三大指數尾市發力，Tesla（美：TSLA）裂口急升13.5%，收報1199.78美元，成交404億美元，相當於3151億港元。追溯近70年的歷史數據，當標指年回報率超過25%時，股市超過八成機率在次年上漲，而標指去年回報率接近29%。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美國10年期債息突破1.6厘，道指收市升246點，收報36585點，納指升1.2%，收報15832點，標指升0.6%，收報4796點。

蘋果股價再創新高182.88美元，市值一度達3萬億美元，收市升2.5%，收報182.01美元。

美國30年期債息上漲10個基點至2.006厘，為2021年11月24日來首次。

Tesla股價一度漲13.5%，公司第四季度交付量308,600輛，超出所有分析師預期。2021年全年總銷量超過93.6萬輛，比2020年不到50萬輛的銷量增長約87%。【下一頁】

摩根士丹利分析師Adam Jonas維持對Tesla的超配評級，目標價1200美元。【下一頁】

金價失守1800美元關口，瑞銀分析師Giovanni Staunovo預計2022年美國利率上漲，配合通脹放緩對金價構成壓力，年末金價預期為1650美元/盎斯。部分投資者認為黃金可以對冲通脹，但是別忘了貴金屬價格對利率上漲敏感，因為提高其持有成本。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

▼ 點擊圖片放大

即市走勢︰

【02：35】納指漲122點或逾0.7%；道指升96點或逾0.2%；標指升12點或逾0.2%

【02：28】美國5年期國債收益率漲10個基點，至1.364厘

【02：13】美股半導體板塊走高，台積電（美：TSM）漲6.5%，AMD（美：AMD）漲4.35%，賽靈思（美：XLNX）漲3.64%，英偉達（美：NVDA）漲2.8%，英特爾（美：INTC）漲2.52%，美光科技（美：MU）漲2.29%。

【01：48】紐約原油期貨漲逾1.5%，報76.35美元。

【01：42】蘋果美股即市漲近2.6%，股價再創新高182.17美元。

【01：39】歐元區國債追隨美債走低，投資者認為美國聯儲局加息理由更清晰

周一（1月3日）歐市尾盤，德國10年期國債收益率漲6個基點，報-0.12%。法國10年期國債收益率漲3個基點，報0.23%。意大利10年期國債收益率漲2個基點，報1.19%。

【01：38】大摩維持對Tesla超配評級，目標價1200美元，Tesla第四季度交付量較預期高出約15%。此前Tesla股價最多升11.1%，至高見1174.09美元

【01：29】納指漲104點或0.7%；道指升80點或0.2%；標指升8點

【01：17】美國30年期債息上漲10個基點至2.006厘，為2021年11月24日來首次。

【01：05】黑石集團副總裁Byron Wien預計標普500指數在2022年不會上漲。

【00：57】富國銀行（美：WFC）漲5%，此前獲巴克萊上調評級至超配。其他銀行股普遍上升，花旗集團（美：C）漲4.46%，美國銀行（美：BAC）漲3.84%，瑞士信貸（美：CS）漲2.65%，摩根大通（美：JPM）漲2.46%，巴克萊（美：BCS）漲2.17%。

【00：43】歐股收盤，德國DAX30指數收漲143點，漲幅0.9%，報16028點；英國富時100指數收跌18點，跌幅0.25%，報7384點；法國CAC40指數收漲64點，漲幅0.9%，報7217點；西班牙IBEX35指數收漲54.70點，漲幅0.63%，報8768點；意大利富時MIB指數收漲386點，漲幅1.41%，報27733點。

【00：41】橋水基金：公司CEO David McCormick已經決定辭職，以考慮競選參議員。

【23：14】現貨黃金失守1800美元關口，較即市高回落逾30美元，跌幅擴大至1.5%。

【23：10】紐約期金跌破1800美元，跌幅1.51%。

【23：10】美國10年期債息突破1.6厘，道指跌39點，納指升0.4%，Tesla升勢回順至8.9%，蘋果仍升2%。

【22：59】債息抽升，10年期美債息升抵1.6厘，美股一度倒跌。

【22：30】美股開市，道指升69點，納指升104點或0.67%，標指升17點或0.36%。

【22：00】【美股焦點】高盛：今年股票回報料更分散 投資者應避開這類公司

【19：17】道指期貨升205點，納指期貨升逾0.7%。

【12：22】道指期貨升115點，報36453；標指期貨升18點，報4785點；納指期貨升86點或0.5%，報16406點。

【12：06】【資金避險】Omicron來勢洶洶 現貨金價曾升至約個半月高

【11：38】【原油供求】OPEC+據報認為Omicron對油市影響溫和且短暫 分析指仍保持增產可能性

【07：47】【TSLA】Tesla第四季度交付近31萬部汽車創紀錄 全年總銷量增長87%

【07：30】美股上周五於年結日偏軟，道指跌0.2%，收報36338點，納指跌0.6%，收報15644點，標指跌0.3%，收報4766點。總結全年，道指一年升5731點，破歷年紀錄，以百分比計，道指升18.7%，納指升21.4%，標指升26.9%。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美股上周動態，詳情請看︰ 【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩