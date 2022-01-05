【美股期貨】「小非農」公布前　道指期貨跌85點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股隔晚個別發展，道指收升214點，納指跌1.3%，至於美股期貨周三於亞洲時段則向下，其中道指期貨跌85點，納指期貨跌60點或0.4%。美國今日將會公布MBA抵押貸款申請、12月ADP就業變動，以及12月服務業PMI終值。

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即市走勢︰

【12：29】道指期貨跌85點，報36714點；標指期貨跌11點，報4782點；納指期貨跌60點或0.4%，報16219點。

【11：35】【電動車】Nvidia：中資電動車廠加快應用旗下技術追趕Tesla

【10：56】【美國加息】渣打：聯儲局將於3月及6月各加息25點子 下半年按兵不動

【07：45】【阿里巴巴股價】股神拍檔芒格再增持阿里巴巴 單季增持近一倍

==以下1月4日（周二）股市==

美國單日新增逾100萬人確診新冠肺炎，創下全球單日新增病例記錄，顯示變種病毒Omicron正迅速傳播，但股市無懼變種病毒，歐股創新高，美股道指再破頂；惟納指回吐逾1.3%。

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美10年期債息曾升越1.68厘，顯示避險需求下降，截至今晨5時，報1.654厘；道指收市升214點，報36799點；標指跌3點，報4793點；納指跌210點或1.33%，收報15622點。特斯拉股價回吐4.2%，蘋果倒跌1.3%。

歐洲股市方面，Stoxx 600升0.82%；旅遊休閒股更漲3.5%。歐洲央行（ECB）管理委員會委員暨法國央行行長德加洛（Francois Villeroy de Galhau）相信，歐羅區通脹即將見頂，供應鏈瓶頸問題與能源成本升勢開始緩和，但民眾仍要保持審慎。

石油出口國組織及盟友（OPEC+）開會後決定，按原計劃下月增產每日40萬桶，紐約期油漲1.2%，收報76.99美元；布蘭特期油升1.3%，報80美元。

美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，去年11月職位空缺1056.2萬個，按月減少52.9萬個，少過預期的1107.9萬個；10月份數據向上修正至1109.1萬個。

美國供應管理協會（ISM）公布，12月製造業指數降至58.7，遜預期的60，並遜於前一個月的61.1。

波蘭央行宣布加息0.5厘，基準利率上調至2.25%，符合市場預期，成為2022年首個採取加息行動的央行。這是波蘭央行自去年10月以來第4次加息，以應對通脹飈升。去年11月，波蘭CPI增長至7.8%，為20年來最高。

明尼阿波利斯聯儲銀行行長Neel Kashkari表示，支持今年加息兩次以應對通脹帶來的風險，把兩次加息的時間提前到2022年，因為通脹比他個人預期的更高、更持久。自2016年出任明尼阿波利斯儲行行長以來，Kashkari一直是聯儲局鴿派。他的這一轉變凸顯聯儲局官員遍認為今年需要採取行動來應對通脹上升。

英國疫情嚴峻，單日確診新冠病例首次超過20萬宗，英國1月4日新增218,724宗新冠肺炎病例，為歷來單日最高新增幅度紀錄，數據包括北愛爾蘭前4天和威爾士前2天數據。

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即市走勢︰

【02：20】美股SaaS概念股走低，Shopify（美：SHOP）跌超10%，CrowdStrike（美：CRWD）跌6.8%，Twilio（美：TWLO）跌6.44%，Zoom（美：ZM）跌5.6%，DocuSign（美：DOCU）跌4.75%。

【02：19】道指升幅略收窄至190點或0.5%；納指挫272點或1.7%，此前納指最多曾跌302點或1.9%， 至15529點；標指跌8點或0.2%；Tesla（美：TSLA）跌幅收窄至3.2%

【01：16】高盛表示，如果聯儲局仍然計劃漸進式地加息，預計美元將在未來一年溫和地下滑。

【01：49】摩根大通：將農業銀行（01288.HK）及光大銀行（06818.HK）評級下調至中性。

【01：35】美國證交會將NYDIG比特幣ETF的決定，推遲至3月16日。

【01：21】美股油氣股延續昨日漲勢，西方石油（美：OXY）漲8.15%，墨菲石油（美：MUR）漲8%，馬拉松石油（美：MRO）漲4.74%，英國石油（美：BP）漲4.7%，埃克森美孚石油（美：XOM）漲3.8%，雪佛龍（CVX）漲2.1%。

【01：18】意大利長端國債收益率上漲，投資者靜候德國周三發行10年期新債，及意大利發行30年期國債的計劃

週二（1月4日）歐市尾盤，德國10年期國債收益率跌0.3個基點，報-0.122%，盤中交投於-0.154%至-0.120%區間，持續脫離12月20日錄得的低點-0.402%。

法國10年期國債收益率跌1.1個基點，報0.236%。

英國10年期國債收益率跌1.13個基點，報1.085%，盤中交投於1.022%-1.092%區間。

意大利10年期國債收益率漲0.9個基點，報1.215%；30年期意債收益率漲2.7個基點，報2.064%，5年期意債收益率大體持平，報0.437%。

西班牙10年期國債收益率跌0.6個基點，報0.590%。

希臘10年期國債收益率跌0.7個基點，報1.316%。

【01：07】納指跌274點或1.7%；標指跌不足1點；道指升237點或0.6%；Tesla（美：TSLA）回吐逾4%，此前Tesla曾最多跌6.4%至1123.05美元。

【01：06】Pinterest（美：PINS）跌超10%，領跌美股社交媒體板塊。Snap（美：SNAP）跌7.62%，推特（美：TWTR）跌4.9%，摯文集團（美：MOMO）跌3.2%。

【01：00】福特盤中市值超過通用汽車和「特斯拉勁敵」Rivian

福特汽車（美：F）漲幅擴大至11.4%，報24.24美元，盤中市值達968.39億美元。福特計劃將全電動F-150 Lightning的產量提高近一倍，至每年15萬輛。

「特斯拉勁敵」Rivian（美：RIVN）目前跌1.8%，報100.82美元，市值907.78億美元，盤中一度漲至106.80美元。

通用汽車（美：GM）漲6.1%，報64.92美元，暗中市值942.55億美元。

【00：49】輝瑞（美：PFE）約1000萬個療程的新冠藥物， 交付時間將提早到6月底。

【00：47】美國30年期債息升至2.1厘，創2021年10月以來新高

【00：37】掌門教育（美：ZME）暴跌40%，最低觸及2.62美元，續創歷史新低。

【00：30】歐洲STOXX 600指數初步收漲0.83%，報494.08點。德國DAX 30指數初步收漲0.74%，報16139.03點。法國股指初步收漲1.30%，英國股指初步收漲1.63%，意大利股指初步收漲0.79%。

【23：09】道指升309點，標指升逾0.3%，納指逆市跌近0.5%。

【23：00】【美國經濟數據】美國11月JOLTS職位空缺減少52.9萬個 12月ISM製造業指數遜預期

【22：30】美股開市，道指及標指創新高。道指升202點，納指跌2點，標指升13點或0.3%。

【17：57】歐洲股市上升，德股升0.3%，法股升0.9%，英股升1.2%。美股期貨跟隨造好，道指期貨升72點，納指期貨升近0.2%。

【12：21】道指期貨升22點，報36607點；標指期貨升4點，報4801點；納指期貨升7點或近0.1%，報16509點。

【11：33】【Bitcoin】加密幣平台創辨人：比特幣年中前將升至10萬美元

【10：59】【金價走勢】現貨金今年首個交易日創6周最大跌幅 今亞洲市時段穩守1800關

【08：47】美債息急升 美國10年期債息突破1.6厘、09年以來最大年度首日升幅

【07：53】【AAPL】蘋果創新高市值曾觸3萬億美元 成為史上首家市值突破3萬億美元公司

【07：30】【TSLA】Tesla第四季度交付近31萬輛創紀錄 股價升逾13%

==以下12月16日（周四）股市==

美股於2022年首個交易日牛氣衝天，三大指數尾市發力，Tesla（美：TSLA）裂口急升13.5%，收報1199.78美元，成交404億美元，相當於3151億港元。追溯近70年的歷史數據，當標指年回報率超過25%時，股市超過八成機率在次年上漲，而標指去年回報率接近29%。

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美國10年期債息突破1.6厘，道指收市升246點，收報36585點，納指升1.2%，收報15832點，標指升0.6%，收報4796點。

蘋果股價再創新高182.88美元，市值一度達3萬億美元，收市升2.5%，收報182.01美元。

美國30年期債息上漲10個基點至2.006厘，為2021年11月24日來首次。

Tesla股價一度漲13.5%，公司第四季度交付量308,600輛，超出所有分析師預期。2021年全年總銷量超過93.6萬輛，比2020年不到50萬輛的銷量增長約87%。【下一頁】

摩根士丹利分析師Adam Jonas維持對Tesla的超配評級，目標價1200美元。【下一頁】

金價失守1800美元關口，瑞銀分析師Giovanni Staunovo預計2022年美國利率上漲，配合通脹放緩對金價構成壓力，年末金價預期為1650美元/盎斯。部分投資者認為黃金可以對冲通脹，但是別忘了貴金屬價格對利率上漲敏感，因為提高其持有成本。

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即市走勢︰

【02：35】納指漲122點或逾0.7%；道指升96點或逾0.2%；標指升12點或逾0.2%

【02：28】美國5年期國債收益率漲10個基點，至1.364厘

【02：13】美股半導體板塊走高，台積電（美：TSM）漲6.5%，AMD（美：AMD）漲4.35%，賽靈思（美：XLNX）漲3.64%，英偉達（美：NVDA）漲2.8%，英特爾（美：INTC）漲2.52%，美光科技（美：MU）漲2.29%。

【01：48】紐約原油期貨漲逾1.5%，報76.35美元。

【01：42】蘋果美股即市漲近2.6%，股價再創新高182.17美元。

【01：39】歐元區國債追隨美債走低，投資者認為美國聯儲局加息理由更清晰

周一（1月3日）歐市尾盤，德國10年期國債收益率漲6個基點，報-0.12%。法國10年期國債收益率漲3個基點，報0.23%。意大利10年期國債收益率漲2個基點，報1.19%。

【01：38】大摩維持對Tesla超配評級，目標價1200美元，Tesla第四季度交付量較預期高出約15%。此前Tesla股價最多升11.1%，至高見1174.09美元

【01：29】納指漲104點或0.7%；道指升80點或0.2%；標指升8點

【01：17】美國30年期債息上漲10個基點至2.006厘，為2021年11月24日來首次。

【01：05】黑石集團副總裁Byron Wien預計標普500指數在2022年不會上漲。

【00：57】富國銀行（美：WFC）漲5%，此前獲巴克萊上調評級至超配。其他銀行股普遍上升，花旗集團（美：C）漲4.46%，美國銀行（美：BAC）漲3.84%，瑞士信貸（美：CS）漲2.65%，摩根大通（美：JPM）漲2.46%，巴克萊（美：BCS）漲2.17%。

【00：43】歐股收盤，德國DAX30指數收漲143點，漲幅0.9%，報16028點；英國富時100指數收跌18點，跌幅0.25%，報7384點；法國CAC40指數收漲64點，漲幅0.9%，報7217點；西班牙IBEX35指數收漲54.70點，漲幅0.63%，報8768點；意大利富時MIB指數收漲386點，漲幅1.41%，報27733點。

【00：41】橋水基金：公司CEO David McCormick已經決定辭職，以考慮競選參議員。

【23：14】現貨黃金失守1800美元關口，較即市高回落逾30美元，跌幅擴大至1.5%。

【23：10】紐約期金跌破1800美元，跌幅1.51%。

【23：10】美國10年期債息突破1.6厘，道指跌39點，納指升0.4%，Tesla升勢回順至8.9%，蘋果仍升2%。

【22：59】債息抽升，10年期美債息升抵1.6厘，美股一度倒跌。

【22：30】美股開市，道指升69點，納指升104點或0.67%，標指升17點或0.36%。

【22：00】【美股焦點】高盛：今年股票回報料更分散 投資者應避開這類公司

【19：17】道指期貨升205點，納指期貨升逾0.7%。

【12：22】道指期貨升115點，報36453；標指期貨升18點，報4785點；納指期貨升86點或0.5%，報16406點。

【12：06】【資金避險】Omicron來勢洶洶 現貨金價曾升至約個半月高

【11：38】【原油供求】OPEC+據報認為Omicron對油市影響溫和且短暫 分析指仍保持增產可能性

【07：47】【TSLA】Tesla第四季度交付近31萬部汽車創紀錄 全年總銷量增長87%

【07：30】美股上周五於年結日偏軟，道指跌0.2%，收報36338點，納指跌0.6%，收報15644點，標指跌0.3%，收報4766點。總結全年，道指一年升5731點，破歷年紀錄，以百分比計，道指升18.7%，納指升21.4%，標指升26.9%。

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責任編輯︰梁浩碩