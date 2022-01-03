【美股市況】美債息突破1.6厘　美股曾倒跌　蘋果照升2%　Tesla升8.9%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股於2022年首個交易日造好，三大指數齊高開，Tesla（美：TSLA）早段重上1100美元。追溯近70年的歷史數據，當標指年回報率超過25%時，股市超過八成機率在次年上漲，而標指去年回報率接近29%。

美國10年期債息突破1.6厘，道指跌39點，納指升0.4%，Tesla升勢回順至8.9%，蘋果仍升2%。

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即市走勢︰

【23：10】美國10年期債息突破1.6厘，道指跌39點，納指升0.4%，Tesla升勢回順至8.9%，蘋果仍升2%。

【22：59】債息抽升，10年期美債息升抵1.6厘，美股一度倒跌。

【22：30】美股開市，道指升69點，納指升104點或0.67%，標指升17點或0.36%。

【22：00】【美股焦點】高盛：今年股票回報料更分散 投資者應避開這類公司

【19：17】道指期貨升205點，納指期貨升逾0.7%。

【12：22】道指期貨升115點，報36453；標指期貨升18點，報4785點；納指期貨升86點或0.5%，報16406點。

【12：06】【資金避險】Omicron來勢洶洶 現貨金價曾升至約個半月高

【11：38】【原油供求】OPEC+據報認為Omicron對油市影響溫和且短暫 分析指仍保持增產可能性

【07：47】【TSLA】Tesla第四季度交付近31萬部汽車創紀錄 全年總銷量增長87%

【07：30】美股上周五於年結日偏軟，道指跌0.2%，收報36338點，納指跌0.6%，收報15644點，標指跌0.3%，收報4766點。總結全年，道指一年升5731點，破歷年紀錄，以百分比計，道指升18.7%，納指升21.4%，標指升26.9%。

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責任編輯︰梁浩碩