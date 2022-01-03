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【工展會2021】市民提早辦年貨 海味商戶生意升2成

商業 12:06 2022/01/03

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有海味商戶表示，市民提早辦年貨，生意額較往年升約2成。（資料圖片）

由12月11日開始舉辦的第55屆工展會，於今日（3日）來到最後一天，有消費者表示，一家共花費約6000元，主要入手鮑魚冬菇等海味，部分留於過年食用。有海味商戶表示，市民提早辦年貨，生意額較往年升約2成。

【元旦市道】食肆訂檯爆滿　黃家和料生意高達3.3億

綠寶國際食品李先生指，聖誕生意額比平日升約2成，今年人均消費約為300至800元；亦有不少顧客為農曆新年做好準備，購入火鍋湯底及湯包過年。

合泰海產負責人鄭先生亦反映，冬至及聖誕生意額升約1至2成，鮑魚罐頭最受歡迎，市民喜試新口味，如黑胡椒及黑松露。不過，他指出，來貨價同樣上升約1至2成，因此生意額未符預期。

在一眾火鍋湯底中，最受歡迎的口味為胡椒豬肚及天麻魚頭。（資料圖片）

胡椒豬肚、天麻魚頭火鍋湯底受歡迎

此外，消費者今年的購物模式似有所改變。李表示，以往市民喜歡「掃貨」，但現在反而「貴精不貴多」，集中買較高品質的材料。他認為，「其實是好事，因為消費的單一金額反而更高」。在一眾火鍋湯底中，最受歡迎的口味為胡椒豬肚及天麻魚頭。

李續指，除產品的質量外，顧客比以往更注重包裝。「不夠精美的包裝無法突圍而出，市民現在更講求產品是否吸引眼球。」

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

【元旦市道】市民兩日花過千元　帶旺零售商生意升5成

【蘋果】蘋果推出AirPods Pro虎年特別版　最快1月5號到貨！

記者：李智美

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