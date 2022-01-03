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【2022科技預測】5大新興技術　勢顛覆科技市場

科技 14:00 2022/01/03

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AI技術趨成熟，生成式AI更被點名為未來科技重點發展趨勢之一。（法新社資料圖片）

去年疫情繼續在全球肆虐，但科技發展並未停擺。隨着不少企業紛紛轉型，人工智能（AI）繼續演進，元宇宙（Metaverse）又急速冒起，今年有甚麼值得關注？

據調研公司Gartner公布的科技趨勢報告，5大新興技術將顛覆整個市場，甚至影響着未來3至8年的市場走向。

環境智能化 協調人們互動

隨着對空間的需求、以及日漸成熟的網絡、物聯網（IoT）技術、通訊科技發展，人們日常生活愈來愈多智能輔助設備，智能家居（Smart Home）、智能辦公室（Smart Office）、智能城市（Smart City）等科技創新意念亦逐一被應用。

該報告中指出，智能空間（Smart Spaces）正改變人們互動的方式。未來3至6年，將有更多推動互聯、協調和智能的方案，以解決人口流動與環境的各類互動行為，如環境監控、自動調節等應用程式，以及智慧感測裝置。

【2022展望】外媒盤點蘋果五大缺點　最想Touch ID回歸

【元宇宙遊戲】南韓「邊玩邊賺」遊戲違反法規　政府要求蘋果、Google下架

在2021年，AI技術發展並未受疫情影響，更被應用於維持公共場所社交距離或預警等範圍，而應用也將愈來愈廣泛。其中，「生成式AI」（Generative AI）被該報告視為未來重點科技趨勢之一。那麼生成式AI又有何特別？

生成式AI是指從樣本數據模式中，透過機器學習，自行生成全新且高度類似的模式來互相驗證。英國金融行為監管局（Financial Conduct Authority）已成功使用生成式AI技術，從500萬條真實支付數據紀錄中，創造出合成數據，在不洩露個人資料及數據情況下，分析新的欺詐模式。

該報告預料到2025年，由生成式AI而成的數據，將佔所有數據的10%。生成式AI在生命科學、醫療保健、製造、材料科學、媒體、娛樂、汽車、航空航太、國防和能源等許多領域的應用，亦正在快速成長。惟部分不當的使用，如深偽技術（Deepfake），或減緩其在某些行業的應用速度。

元宇宙熱 重大商機待爆發

這一年來，元宇宙一詞非常熾熱，各大科技巨頭都爭先表明致力發展元宙宇技術。

引述Gartner趨勢報告指，元宇宙是一個持久的、身臨其境的數碼化環境，由獨立但相互連接的網絡組成，是互聯網的下一個進化階段。人們暫時只能藉由擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、混合實境（MR）等裝置，以3D虛擬身份進入元宇宙。而且，元宇宙仍處於發展的早期階段，其所帶來的機遇並非短期內可見，甚至遠超8年方可見發展成熟的技術成果。

但Gartner強調，元宇宙將從本質上，改變個人和組織之間，以及與世界互動的方式。在轉變期間，皆會為與其相關的供應鏈，如AR、VR裝置與軟件開發等，帶來重要商機。

而報告中被點名列出的同態加密及圖像化分析技術（Graph Technologies），將在來年成為科技發展大趨勢。Gartner認為，同態加密將成為許多未來SaaS產品的核心技術，以保護第三方和分析提供者之間的數據和私隱。以用圖分析做應用開發，可以幫助企業以更不同的視野來分析資料，甚至用作發掘營運問題。

記者：殷凱怡

元宇宙概念由facebook（美：fb）宣布改名Meta後引爆，科技巨頭認為元宇宙是互聯網發展的下一階段，將數字世界與現實世界相融合。本網以系列報道形式探討元宇宙未來發展趨勢、發展關鍵及商機。其他專題報道可見：

【元宇宙】Epic Games：活動演出藉元宇宙　開拓新穎娛樂

【元宇宙】發展更多影像內容擴闊元宇宙　估計兩年後真正爆發

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