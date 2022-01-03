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【異動股】歌禮股價異動半日最多升18.5% 擴大抗新冠病毒藥產能

股樓投資 12:43 2022/01/03

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歌禮製藥（01672）今早股價大幅上揚，最高見過3.9元，升幅達到18.5%；其後略為收窄，中午收報3.83元，上升16.4%，成交金額近5,600萬元。目前為止，該股經已連升9日，累計升幅逾四成。

【同場加映】溫股知新：港股走勢難估 短線部署A股

公司公布，擴大利托那韋口服片劑產能，並公布治療新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染的口服直接抗新冠病毒研發管綫。公司抗新冠肺炎藥物管綫目前包括，已上市的利托那韋口服片劑（100 mg）；口服聚合酶 （RdRp）抑制劑ASC10；口服蛋白酶（3CLpro）抑制劑ASC11。

【延伸閱讀】2022年部署：花旗予恒指2022年底目標28000點 推薦6隻港股為明年首選，請按【見下頁

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資料顯示，歌禮擁有中國唯一通過生物等效性研究獲批上市的利托那韋口服片劑。公司計劃在全球多個國家進行利托那韋口服片劑仿製藥藥品注冊申請。利托那韋口服片劑年產能已擴大至1億片，未來根據市場需求可以進一步快速擴大。

【同場加映】孫子市法：港股由頭跌至尾 網股表現排包尾

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記者：林衛

歌禮製藥－B（01672） 新冠肺炎 異動股 港股

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