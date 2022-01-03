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【國泰293】國泰暫停長途貨運航班　貨運成本或升3成料將影響香港物價

股市 12:06 2022/01/03

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國泰航空 （00293） 鑑於駐港貨機機組人員的檢疫要求進一步收緊，暫停所有長途貨運航班至1月6日。本地報章引述香港貨運物流業協會主席劉浩然指，由於國泰暫停貨運航班，此期間貨運成本升幅料高達30%，香港消費者未來數周將面臨生鮮食品、日用品和電器商品價格上漲。

劉浩然預計，消費者將在未來兩到三周內經歷食品和產品短缺，尤其是海鮮和蔬菜。他指，在此期間貨運成本勢將飆升高達30%，並會轉嫁給消費者。 今年2月1日為農曆新年，這或意味市民辦年貨時或需捱貴貨。

國泰此前宣布即時暫停所有長途，即是跨太平洋、歐洲、西南太平洋、利雅得和迪拜的貨運航班，以及只載貨客機航班，為期七日至1月6日。

另一邊廂，政府31日宣布進一步收緊駐港貨機機組人員檢疫安排，所有曾在海外地區或台灣逗留、而目前需要入住指定檢疫酒店3天的駐港貨機機組人員，由1月1日凌晨零時起，在返港後必須入住指定檢疫酒店，直至取得第7天的核酸檢測陰性結果。

相關文章：【國泰293】5機組人員染Omicron　國泰航空：二人因違反醫學監察規定而離職

【檢疫收緊】國泰即時暫停所有長途貨運航班7日　港府進一步收緊駐港貨機機組人員檢疫安排

【國泰危機】國泰航空： 明年第一季取消多班客運航班　受累機組人員檢疫安排收緊

 

港股 國泰航空（00293） 國泰航空 香港

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