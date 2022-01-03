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【券商點睇】汽車智能化帶旺車載光學 國金看好舜宇京東方等股

股樓投資 14:15 2022/01/03

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國金證券發表報告指，2022年看好汽車智能化下的車載鏡頭、車載攝像頭、激光雷達、顯示屏、HUD的投資機會，看好光學企業、面板企業逐步從二綫代工商轉型一綫零件商打開想像空間，推薦組合舜宇光學（02382）、京東方精電（00710）、聯創電子（深：002036）、宇瞳光學（深：300790）、炬光科技（滬：688167）。

【同場加映】溫股知新：港股走勢難估 短線部署A股

該行指出，2020、2021年國內L2級別高級輔助駕駛系統（ADAS）滲透率為15%、20%。一般L2級別搭載5至8顆攝像頭，L3級別搭載8至16顆攝像頭及1至3顆激光雷達。

【延伸閱讀】2022年部署：中金料國指未來12個月具雙位數上升空間 推薦16隻港股為明年首選，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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得益智能化加速，預計2022年車載攝像頭市場按年增44%；至2025年車載鏡頭市場達260億元（人民幣，下同）。由於車載鏡頭行業壁壘高，舜宇是絕對龍頭，市佔率達34%，ADAS鏡頭市佔率超過50%。2021年是激光雷達元年，共有19款車型宣布搭載激光雷達，預計將於2022年快速放量。光學系統是激光雷達重要組成部分，具體產品涵蓋鏡頭、透鏡、棱鏡、轉鏡等光學零部件，看好綁定優質客戶的光學企業。

【同場加映】孫子市法：港股由頭跌至尾 網股表現排包尾

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記者：林衛

港股 舜宇光學科技（02382） 京東方精電（00710） 鏡頭

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