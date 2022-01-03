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【新冠疫苗】距離第3針最少4個月後即可接種 以色列擴大第四針接種對象至醫護人員

環球政經 13:09 2022/01/03

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全球正受到Omicron變種病毒威脅，部分國家早前已宣布會為國民接種第4針疫苗，當中以色列更進一步擴大接種第4針疫苗的對象至醫護人員。

【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

以色列總理貝內特在電視講話表示，此舉會令以色列於疫苗領域中，再次成為全球領頭羊，並將批准醫護人員接種第4針，當地將會有新防疫保護，醫護人士在接種第3針最少4個月後，即可打第4針。

以色列上周曾一度出現單日新增超過5,000宗確診，惟貝內特預計，未來確診數字或會激增4倍，甚至單日新增最多5萬確診，超過當地以往紀錄5倍，現時即使以色列重症人數仍比以往紀錄低，但確診個案卻由上周起逐漸增加。

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衛生部總幹事Nachman Ash早前表示，即使確診人數不斷增加，但以色列有望達致群體免疫；Nachman Ash解釋，感染人數必須夠高，才能達成群體免疫，惟以色列不打算通過高感染人數完成群體免疫目標，而是透過高接種率。

同時，Nachman Ash上周亦宣布，以色列准許免疫力較弱人士以及60歲以上長者打第4針，成為全球首國。

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責任編輯：潘曉豐

疫苗 經濟 以色列

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