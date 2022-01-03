【大行點睇】交行按揭貸款敝口低於監管上限 大摩上調目標至5.75元

市場憧憬國內貨幣政策由緊轉鬆，定向支持減碳產業和中小企，內銀板塊可因此受惠。大行紛紛調高內銀股的目標價，好像摩根士丹利上調交通銀行（03328）目標價，而摩根大通將郵儲銀行（01658）目標價調高至7元。

【同場加映】溫股知新：港股走勢難估 短線部署A股

大摩報告指，交行是有望在按揭貸款市場獲得市場份額的兩家國有銀行之一，另一家為農行（01288），皆因交行的按揭貸款敞口低於監管上限，而所有其他大型銀行均已超過上限，因此交行不必像同行般需要放緩按揭貸款增長。最近幾周按揭貸款利率上漲，對交通銀行的淨息差和盈利前景有利，維持交行「增持」評級，目標價5.75元。

【延伸閱讀】2022年部署：招商證券料明年教育股整裝再發 高教行業估值吸引，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另一方面，摩根大通雖調低郵儲銀行2021至2023年盈利預測0.7%、1.2%及1.5%，以反映2021年12月人民銀行下調LPR利率，但該行仍將郵儲銀行的目標價由6.7元調高至7元，維持「增持」評級。

【同場加映】孫子市法：港股由頭跌至尾 網股表現排包尾

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛