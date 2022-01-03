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【大行點睇】交行按揭貸款敝口低於監管上限 大摩上調目標至5.75元

股樓投資 13:35 2022/01/03

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市場憧憬國內貨幣政策由緊轉鬆，定向支持減碳產業和中小企，內銀板塊可因此受惠。大行紛紛調高內銀股的目標價，好像摩根士丹利上調交通銀行（03328）目標價，而摩根大通將郵儲銀行（01658）目標價調高至7元。

【同場加映】溫股知新：港股走勢難估 短線部署A股

大摩報告指，交行是有望在按揭貸款市場獲得市場份額的兩家國有銀行之一，另一家為農行（01288），皆因交行的按揭貸款敞口低於監管上限，而所有其他大型銀行均已超過上限，因此交行不必像同行般需要放緩按揭貸款增長。最近幾周按揭貸款利率上漲，對交通銀行的淨息差和盈利前景有利，維持交行「增持」評級，目標價5.75元。

【延伸閱讀】2022年部署：招商證券料明年教育股整裝再發 高教行業估值吸引，請按【見下頁

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另一方面，摩根大通雖調低郵儲銀行2021至2023年盈利預測0.7%、1.2%及1.5%，以反映2021年12月人民銀行下調LPR利率，但該行仍將郵儲銀行的目標價由6.7元調高至7元，維持「增持」評級。

【同場加映】孫子市法：港股由頭跌至尾 網股表現排包尾

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記者：林衛

銀行 港股 板塊 交通銀行（03328） 郵儲銀行（01658）

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