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【全球疫情】單計周日全球逾4,000航班取消 逾半屬往返美國或當地內陸機

環球政經 12:51 2022/01/03

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截止周日（2日）為止，受疫情影響，全球再次有4,000航班取消，當中逾2,300班，即有一半屬往返美國或者當地內陸機。

【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

據悉，由於Omicron變種病毒疫情，導致人手不足，拖累航班取消，截至英國時間周日晚8時（香港時間3日凌晨4時），美國當日共超過2,400航班取消，佔同日全球逾半被取消航班，另外全球超過1.12萬航班延誤。最多航班取消為美國天西航空（SkyWest Airlines）及西南航空（SouthWest Airlines），分別有510及419班次取消。

【兼職推介】千色請兼職倉務員 負責一般倉務工作 時薪70元：【下一頁

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另外，早前法國宣布，由美國入境人士均需隔離10天，僅有已接種疫苗人士可獲豁免，同時放寬隔離要求，病毒檢測呈陽性者如果已經完成接種疫苗，隔離期可以由十天縮短至七天。

英國於周日新增13.75萬多宗確診個案，較早一日稍微回落，當地政府再度要求中學生新年後復課，須要戴口罩；唐寧街亦要求各政府部門及私人企業就員工因病缺席率達10%、20%及25%的情況，制定緊急應變方案。

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責任編輯：潘曉豐

病毒檢測 疫苗 疫情 航空 法國 美國

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