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【A股布局】寬信用環境助緩解A股板塊分化 基金看好價值股修復

股樓投資 12:23 2022/01/03

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回顧2021年中港股市，各板塊的表現非常分化，獲國策扶持的新能源板塊一馬當先，而身陷監管風暴的科網、教育、生物科技股則跌至體無完膚。然而，國內基金經理預期在寬信用、穩增長等政策背景下，資金不會「側埋一邊」，板塊分化情況將趨向緩和，低估值的價值股有望獲重估。

【同場加映】溫股知新：港股走勢難估 短線部署A股

南方基金副總經理兼首席投資官史博表示，2022年A股板塊分化將有所收斂，從歷史上看，在穩信用疊加寬貨幣的年份，市場風格均偏向均衡，價值或成長風格、大盤股或小盤股均有表現機會，預計2022年市場風格偏向均衡，建議投資者在成長和價值之間、新興產業和傳統優勢產業之間以及大小盤股之間做相對均衡的配置。

【延伸閱讀】2022年部署：中信證券指中資股估值屆歷史底部 明年看好20隻港股，請按【見下頁

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工銀瑞信基金副總經理杜海濤表示，市場風格將更為均衡，中長期高質量發展仍是主要方向。一方面，穩增長政策發力支撐經濟逐漸企穩，有利於價值風格回歸，低估值行業可能將出現估值階段性回升。另一方面，高質量發展仍是市場中長期主綫。綠色、科技、共享將成為經濟發展中的亮點。

板塊方面，史博主要看好三類投資機會。一是以新能源車、半導體為主導的低碳板塊和硬核科技板塊，但短期相關股票估值不低；二是以消費醫藥為主導的穩定成長類板塊，這些板塊2021年有明顯調整，相關公司估值合理；三是以金融、傳統能源為主的低估值板塊，下行風險小。

【同場加映】孫子市法：港股由頭跌至尾 網股表現排包尾

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記者：林衛

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