【Omicron變種】福西：考慮住院數字取代確診個案 反映嚴重性

美國受新冠肺炎Omicron變種病毒侵襲，當地新冠確診數字持續增加，但大部分屬輕症患者。華府傳染學家福西接受美國傳媒訪問時表示，應考慮以住院數字取代確診個案，來衡量Omicron嚴重性。福西亦指，美國疾控中心或要求無症狀患者進行檢測，取得陰性結果後才能結束隔離。

CDC料4周内 多4.4萬人死於新冠 【下一頁】

華府傳染病專家福西（Antony Fauci）接受多間傳媒訪問時表示，從英國、非洲及美國取得的數據發現，Omicron變種嚴重性較低，但當確診數字上升，住院人數隨之增加，最終仍會有愈來愈多患者住院。

有部分專家建議確診數字會為民眾帶來擔憂，建議以死亡率及住院人數來衡量疫情嚴重性。福西表示同意此看法，認為已接種新冠疫苗及第3針的民眾感染Omicron後，大多數屬無症狀及輕症患者，更指民眾需考慮接種疫苗，減低染疫後因重症而住院。

Omicron住院風險為Delta 3分之1 英國研究發現 【下一頁】

福西續稱，對美國仍有數以千萬民眾未接種疫苗感到擔憂，雖然大部分未打針民眾感染Omicron後只出現輕症，但有個別患者會變成重症。

此外，福西透露美國疾控中心（CDC） 正考慮更改隔離指引，要求無徵狀新冠患者完成5日隔離後，需再取得陰性檢測結果，才能結束隔離。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明