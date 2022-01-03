【房住不炒】2021中國百城房價漲幅創近七年新低 中指院料短期調控或見底

中指研究院日前發布報告稱，2021年中國百城新建住宅價格累計上漲2.4%，升幅創近七年最低水平，較2020年收窄約1個百分點，而百城二手住宅價格累計上漲3.3%，反映「三道紅綫」及限制房地產融資等政策，內地樓市持續降溫。

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該報告又顯示，去年12月，百城新建住宅平均價格為每平米16,180元（人民幣，下同），按月微跌0.02%，延續下跌態勢；按年則上漲2.4%，漲幅較上月收窄0.3個百分點。二手住宅方面，百城二手住宅平均價格為每平米15,999元，按月跌0.1%，按年上漲3.3%，漲幅較上月收窄0.4個百分點。

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中指院認為，展望2022年，短期樓市調控政策或已見底，在堅持「房住不炒」定位、實現「三穩」目標下，各地方政府預計將進一步落實「因城施策」，部分市場降溫過快的城市或將加快扶持類政策的出台。報告稱：「但短期來看，市場情緒依舊低迷，銷售改善仍需時間。」此外，「保交樓、保民生、保穩定」也將是2022年房地產工作的重點，政府和房企或將積極探索行業發展的新模式，進一步促進房地產業良性循環和健康發展。

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記者：林衛