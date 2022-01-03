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【美國疫情】防長奧斯汀確診 已接種3針疫苗仍中招

環球社會熱點 11:48 2022/01/03

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英美等多國都遭受Omicron變種病毒侵襲，新冠確診個案正上升。美國國防部長奧斯汀周日（2日）宣布確診新冠肺炎，但無透露是否感染Omicron變種，奧斯汀已接種3針新冠疫苗，他的症狀輕微，正在家進行隔離。

【Omicron變種】累全球取消逾4,000航班 美國佔過半 【下一頁】

68歲的奧斯汀（Lloyd Austin）發表聲明宣布確診，他表示已就此知會美國總統拜登（Joe Biden）及其團隊，而國防部職員已針對上周與其接觸人士展開檢測追蹤工作。

奧斯汀透露他對上一次與拜登會面是在上月21日，當日早上的新冠病毒檢測結果呈陰性。他對上一次現身於五角大樓是在上周四，當時只與一小部分國防部成員會面，而且所有人都有戴口罩和保持社交距離。

他表示於接下來五日内，都會遵守美國疾控中心（CDC）的防疫指引留在家中自我隔離。他計劃在接下來的一周以視像形式出席所有重要會議或關鍵決策討論，也會繼續工作。

美斯確診缺席法國盃比賽 PSG增4人感染 【下一頁】

奧斯汀更不忘呼籲民眾接種新冠疫苗。他已接種兩劑新冠疫苗，並於去年10月接種第3針。他指醫生向其明確表示，已接種疫苗有助減輕他感染新冠肺炎後出現的症狀。

美國國防部去年8月強制要求軍人完成接種新冠疫苗。奧斯汀強調新冠疫苗有效，指會維持對軍人接種疫苗的要求。他又鼓勵所有合資格民眾及早接種第3針。

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責任編輯：鄭錦玲

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