【原油供求】OPEC+：Omicron對油市影響溫和且短暫 下調第1季石油供應過剩量預估

▲ 傳OPEC+認為Omicron對油市的影響料溫和短暫，分析指OPEC+仍保持增產可能性。

外電引述消息指，油組及盟友（OPEC+）的一份報告預計，石油輸出國組織預計今年第一季石油供應過剩可能達每日140萬桶，較上個月預計的每日170萬桶減少25%，報告指，下調原本預估的供給過剩量，顯示其他國家供給前景減弱，今年的石油市場需求預期也將比原估更好。

報告稱，新的Omicron變種之影響料溫和且短暫，因為世界已變得更有能力應對新冠疫情及其相關挑戰，而且發達與新興經濟體有都穩定的經濟前景。分析指有關取態意味OPEC+仍保持進一步增產的可能性。

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該份報告的基本情境假設，上半年有4000萬桶原油從戰略儲備中釋放，而且第三季有133萬桶原油回歸美國戰略儲備。在上述情境下，經濟合作暨發展組織（OECD）今年首三季的商業石油存量將繼續低於2015至2019年的均值，但至第四季料升越該均值。該報告又維持今明兩年的原油需求預測不變，分別仍為每日570萬桶及420萬桶。

OPEC+將於周二開會，討論是否推進將2月份的產量目標提高每日40萬桶。

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