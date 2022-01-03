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【原油供求】OPEC+據報認為Omicron對油市影響溫和且短暫　分析指仍保持增產可能性

股市 11:38 2022/01/03

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傳OPEC+認為Omicron對油市的影響料溫和短暫，分析指OPEC+仍保持增產可能性。

外電引述消息指，油組及盟友（OPEC+）的一份技術報告預計，Omicron新冠變種病毒對油市的影響料將溫和且短暫，分析指有關取態意味OPEC+仍保持進一步增產的可能性。

報告稱，新的Omicron變種之影響料溫和且短暫，因為世界已變得更有能力應對新冠疫情及其相關挑戰，而且發達與新興經濟體有都穩定的經濟前景。

該份報告的基本情境假設，上半年有4000萬桶原油從戰略儲備中釋放，而且第三季有133萬桶原油回歸美國戰略儲備。在上述情境下，經濟合作暨發展組織（OECD）今年首三季的商業石油存量將繼續低於2015至2019年的均值，但至第四季料升越該均值。該報告又維持今明兩年的原油需求預測不變，分別仍為每日570萬桶及420萬桶。

OPEC+將於周二開會，討論是否推進將2月份的產量目標提高每日40萬桶。

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