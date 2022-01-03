市場前景趨溫和 關注企業利潤率增長趨勢

市況波動、負面消息頻傳的2021年終於過去，投資者迎來2022年，將展開投資的新旅程。然而，通脹仍然持續高企、變種病毒持續出現新增病例、央行政策失誤風險等利淡因素仍將籠罩今年的投資環境。在這種情況下，投資者應該審慎配置資產，留意分散投資及風險管理。

聯儲局加快收水步伐

因為通脹降溫速度不如預期，聯儲局於去年12月的最後一次會議上，表示將加快縮減買債的步伐。通脹水平處於30年高位，加上勞動市場緊張及消費支出強勁，收緊貨幣政策的條件已趨成熟。聯儲局主席鮑威爾和其他委員會成員亦多次暗示將加快實施步伐，並指高通脹或維持比預期更長的時間。然而，Omicron變種病毒的出現或將拖累增長，減慢剛起步的供應鏈復甦，進一步加劇通脹擔憂。聯儲局本已為如何掌握緊縮政策步伐以免影響經濟增長而大傷腦筋，新變數令當前形勢更為棘手。

我們與市場預期一致，認為通脹可能將高於疫情爆發前的水平，為加息提供必要條件。聯儲局的鷹派訊號往往造成市場憂慮，這次亦不例外。為了令牛市延續，聯儲局需要謹慎溝通其行動計劃，令利率有序上升，在維持經濟增長和實現通脹降溫中取得平衡。 我們預計在未來幾個月內，市場波動將會加劇，我們亦將密切留意任何潛在的政策錯誤。

投資者往往會認為，利率上升時，新興市場的表現會轉差。實際上，自2013年「縮減恐慌」以來，新興市場國家（特別是亞洲國家）對美國利率上升的敏感度有所下降，這得益於一些結構性改善。第一，總體而言，新興市場比過去更穩健。第二，新興市場相對較高的實際利率有助實現貨幣穩定。第三，新興市場的外部餘額（External balance）有所改善。最後，新興市場國家未見財政或資本支出過度擴張，這與2002年的資本支出擴張的情況不同。

另外，新興市場的通脹更受大宗商品驅動，因此通脹壓力或將在2022年消退。這將令中國等新興市場央行有空間放寬貨幣政策，而聯儲局及英國央行已宣布收緊貨幣政策。我們對新興市場股票及中國股票亦保持偏高的配置。

市場增長前景溫和

股市已由2020年3月的低位大幅反彈近80%，其後股市波動主要源自疫情反覆、對中國監管的擔憂以及聯儲局縮減買債等因素。

踏入2022年，我們預期市場會錄得溫和增長，但仍高於潛在水平，而通脹壓力將由峰值回落。價格合理、質素較高的公司（尤其派息公司）將更具吸引力，因為在過去十年，這些公司的遠期回報預期遠低於標準普爾500指數15%以上的年化回報率。

關注企業利潤率前景

多個主要資產類別的估值均較歷史水平更高。雖然全球大部分地區的盈利前景看似正面，但財政和貨幣刺激措施的減少將意味著股市的攀升或將更取決於盈利增長的上升勢頭。在2021年上半年，前瞻性盈利預測持續向上修正，但這一上升趨勢在第三季度轉趨平穩。

利潤率在過去三十年內持續增加，展望2022年，該長期趨勢會否逆轉將是關鍵。這一趨勢由多個因素推動，包括全球化、數碼化、實際利率下降和企業稅減少等。但全球化趨勢或已見頂，利率似乎沒有進一步下降的空間，而美國或會提高企業稅，這些均是潛在的不利因素。在未來，我們預計個股之間的表現差異將會變大，深入研究基本因素及主動型選股將更加重要。