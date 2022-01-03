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【新冠疫苗】以色列擴大第4針對象 醫護開始接種

環球社會熱點 11:18 2022/01/03

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面對新冠肺炎Omicron變種病毒威脅，已有國家如以色列決定為民眾接種第4針疫苗。以色列政府日前宣布，擴大第4針對象，批准醫護人員接種。總理貝內特表示，以色列將在疫苗領域再次成為全球領頭羊。

【新冠疫苗】以加批打第四針 限體弱人士 【下一頁】

貝內特（Naftali Bennett）周日（2日）在電視講話中宣布，以色列將批准醫護人員接種第4針，當地將會有新防疫保護，並強調以色列將在全球疫苗接種中成為領頭羊。醫護在接種第3針最少4個月後，即可打第4針。

以色列上周曾一度出現單日新增超過5,000宗確診，但貝內特預計確靠數本周末可能激增4倍，甚至單日新增最多5萬確診，超過當地以往紀錄5倍。以色列重症人數仍比以往紀錄低，但人數上周逐漸增加。

【新冠疫苗】英媒回顧接種計劃 英國逾8成打兩針 【下一頁】

衛生部總幹事阿什（Nachman Ash）早前受訪時表示，即使確診人數不斷增加，但以色列有望達致群體免疫。阿什解釋，感染人數必須夠高，才能達成群體免疫，但以色列不打算通過高感染人數完成群體免疫目標，而是透過高接種率。

阿什上周亦宣布，以色列准許免疫力較弱人士以及60歲以上長者打第4針，成為全球首國。

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責任編輯：吳漢培

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