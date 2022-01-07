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美逾萬碼頭工人今夏約滿 新約談判恐加劇供應鏈問題

環球社會熱點 09:05 2022/01/07

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美國供應鏈停滯關鍵之一，是港口人手不足，未能及時處理貨運，行業協會指，港口貨櫃堆積情況未有改善，甚至惡化。而今年美國西岸逾萬工人合約屆滿，勞資談判勢影響供應鏈運作。

原材料供應鏈問題拖累 日本麥當勞暫時只賣細薯條 【下一頁】

港口貨車運輸協會（Harbor Trucking Association）主席施拉普（Matt Schrap）表示，空貨櫃仍堆滿碼頭，拖架被空貨櫃佔用而未有處理，更稱情況似乎正在惡化，洛杉磯港有超過11.5萬個空貨櫃需運回發貨地。

施拉普指出，拖架被佔用，搬運貨物也受影響，洛杉磯港始終無法全天候運作，亦削弱當局解決貨物擠塞的能力。

供應鏈混亂芝士短缺 卡夫向無得食芝士蛋糕民眾派錢 【下一頁】

踏入2022年，另一危機正在醞釀。美國西岸29個港口，合共1.5萬名工作人員僱員的合約今年7月1日屆滿，代表資方的太平洋海事協會（PMA）在11月時提議，將國際碼頭和倉庫聯盟（ILWU）僱員將合約延長1年，即被ILWU拒絕。

分析指，ILWU拒絕意味著雙方幾乎無可能及時簽訂新合約，3年前僱員怠工情況勢必再度發生。據悉上次雙方談判始於2014年，直至美國政府介入才達成協議，談判為期近9個月。期間碼頭工人雖未宣布正式罷工，但港口運作速度大幅減慢。

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責任編輯：李俊儀

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