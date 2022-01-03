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【英國疫情】英格蘭威爾士增近14萬確診 本周不收緊防疫

環球社會熱點 11:03 2022/01/03

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英國的新冠肺炎疫情持續惡化，英格蘭及威爾士地區單日再增近14萬宗確診。英國有統計學專家早前警告，英國每日實際感染新冠肺炎人數隨時多達50萬人。而英國內閣辦公室部長柏建熙表明政府本周不會收緊防疫措施

【Omicron變種】累全球取消逾4,000航班 美國佔過半 【下一頁】

由於新年假期，英國政府周末沒有公布蘇格蘭及北愛爾蘭地區的新增確診人數。而英格蘭及威爾士地區於周日（2日）新增超過13.7萬宗確診，以及再有73名新冠患者死亡。

英格蘭地區同日錄得超過13,151名新冠患者住院，較前一日的12,615人增近半成。

英國上周五單日增近19萬宗確診，而上周六單計英格蘭地區的新增確診已接近16.3萬宗。然而，英國統計學家、劍橋大學教授施皮格霍爾特（David Spiegelhalter）估計實際每日新增確診數恐多達50萬人。

施皮格霍爾特指英國檢測供不應求，再加上英國政府未有將再感染個案納入統計。他認為通常只有不足一半的感染者會確診為陽性個案，警告實際感染人數或多達50萬。

美斯確診缺席法國盃比賽 PSG增4人感染 【下一頁】

根據英國疫情研究應用程式 ZOE App的數據，英國於除夕當日有超過20.5萬宗有症狀感染個案。根據PCR檢測和快速檢測數據，英國目前料有近240萬人屬有症狀新冠患者。

但柏建熙（Stephen Barclay）表示，自政府上月初推出防疫Plan B以來，民眾的行為已有很大變化。

當被問及本周會否宣布對英格蘭進一步收緊防疫限制時，柏建熙稱現階段數據不支持這一點。

他指出大規模檢測加上加強劑計劃雙管齊下，成為英國避免採取進一步限制的關鍵方式。

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責任編輯：鄭錦玲

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