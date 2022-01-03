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【港股2022】中金：港股價值今年將再度顯現　南向資金料率先流入

股市 11:04 2022/01/03

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中金預期，港股價值今年或將再度逐步顯現，將重獲關注，南向資金有望率先流入。

假期前海外中資股走高，中金指可能是由補淡倉、投資者年底衝業績需要、稅收抵扣等技術性因素所驅動。不過，考慮到海外中資股經過近一年下跌後所處估值水平和相對吸引力，中金不排除海外中資股去年底突然大漲，部分原因是出於資金為今年佈局所致。該行預期，港股價值今年或將再度逐步顯現並重獲關注，南向資金有望率先流入。

中金指出，資金流動數據反映海外主動型基金上周流入海外中資股市場，南向資金在去年12月初以來也保持穩定流入。另一方面，內地12月PMI表現好於預期，或對市場情緒提供支撐，因數據表明近期穩增長政策逐步見效。該行認為，隨著政策穩增長信號進一步明確（如近期連續降準和下調LPR），年初政策可能進一步發力，且不限於幣策寬鬆。

在上述背景下，考慮到港股已連續一年跑輸、且自2020年2月以來便鮮有持續資金流入，中金認為港股可能重獲關注、特別是受益於其相對A股和全球市場的比較優勢。在國內流動性環境維持寬鬆的背景下，南向資金有望率先流入。相比之下，海外資金流入可能還需更多基本面好轉和監管政策的明確信號。

籲超配互聯網、汽車、食品、生物科技和內銀股

中金相信，港股過去一年的波折和疲弱表現已過，價值今年或將再度逐步顯現，考慮到有利的政策環境和較低的估值水平，今年港股市場可能是均值回歸的一年。不過，更為強勁的升市還需盈利預期上調和更明確的監管政策。短期來看，假日前後市場成交料續清淡，或需時修復目前脆弱情緒，缺乏明確方向，但隨著短期不確定性逐步消退、穩增長政策落地，中金料海外中資股市場有望逐步反彈，吸引更多資金流入。

鑑於當前港股具比較優勢的估值水平和寬鬆流動性，中金料港股將在中期帶來更多機會，建議短期關注穩增長受惠板塊，如部分金融、地產板塊與相關產業鏈，以及受益於上遊價格回落和政策支持的中下遊消費板塊。綜合而言，該行建議超配傳媒與互聯網、汽車、部分電商、消費者服務、食品飲料與餐飲、生物科技和中資銀行；低配上遊煤炭、原材料和部分交通運輸等。長期而言，中金仍然建議關注產業升級、消費升級以及國貨消費品牌崛起等主題性機會。

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