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【新春佳節】內地今日起預售春運車票 當局預料全國乘載量達2.8億人次 按年增28.5%

環球政經 11:46 2022/01/03

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中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）表示，由即日起，內地春運火車票開始預售，當局預計全國鐵路乘載量2.8億人次，按年增長28.5%。

2022年鐵路春運自1月17日開始，2月25日結束，共40日，而當局按照火車票提前15日發售的安排，即1月3日起，將開始發售2022年春運火車票。

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因應疫情，當局實施一系列措施，包括票務網站售票服務時間延長、提供24小時網上退票服務、將候補購票最截止時間，由開車前6小時調整為2小時等，冀乘客於疫情防控條件下仍可適應。

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國鐵集團運輸部負責人稱，2022年鐵路春運將面臨疫情精準防控、北京冬奧運輸保障等多重挑戰，情況復雜多變，運輸服務組織難度加大。鐵路部門將統籌發展和安全，統籌疫情防控和春運組織，統籌春運和冬奧運輸保障，做好春運各項工作，為冬奧會提供高質素運輸服務保障。

另外，由1月10日起，全國鐵路將實施新的列車運行圖，增開旅客列車96對及貨物列車65對，以優化列車開行結構，進一步提升客貨運輸能力。

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責任編輯：潘曉豐

火車 經濟 疫情 車票 運輸 鐵路 中國

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