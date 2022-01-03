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【需求大增】Tesla 2021年第四季交付量勝於預期 帶動銷量按年增長87%

環球政經 11:21 2022/01/03

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全球汽車正面臨晶片短缺問題，惟電動車生產商Tesla第四季電動車交付量創下季度新高，勝於預期，按年增約87%。

【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

截至12月底止，Tesla交付30.8萬部電動車，按年增長了70%，而較去年第三季提升了27%，高於市場預期的26.3萬部，帶動全年交付量為逾93萬部，按年增87%，較2020年不足50萬部銷量。

【兼職推介】千色請兼職倉務員 負責一般倉務工作 時薪70元：【下一頁

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Tesla並沒有透露各地區的銷售表現，而美國及中國仍是Tesla最大市場，季內大部分銷售均來自Model 3和Model Y型號，其交付量增長一倍以上；Tesla未來將會擴大產能，位於德州奧斯汀及德國柏林等兩大工廠將加入生產綫，預計會為未來數年的交付量年增50%。

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責任編輯：潘曉豐

電動車 汽車 經濟 Tesla

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