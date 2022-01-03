【Omicron變種】累全球取消逾4,000航班 美國佔過半

全球各國現時深受新冠肺炎Omicron變種病毒威脅，航空業更是遭受重創。根據航班跟蹤網站FlightAware資料，全球於周日（2日）有超過4,000航班取消，當中逾半屬美國航班，不少是因Omicron變種引起的人手不呎所致。

全球周一取消逾2,800航班 美國佔約千 【下一頁】

美國聖誕取消逾千航班 需求及人手不足 【下一頁】

截至英國時間周日晚8時（香港時間3日凌晨4時），美國當日共超過2,400航班取消，佔同日全球逾半被取消航班，另外全球超過1.12萬航班延誤。最多航班取消為美國天西航空（SkyWest Airlines）及西南航空（SouthWest Airlines），分別有510及419班次取消。

聖誕節及新年過往屬航空業旺季，但今年受制於傳染度高的Omicron變種，多家航空公司出現多名機師或機組人員需要接受隔離，導致人手嚴重不足，最終需要取消眾多航班。

同時，即使美國眾多航空公司願意出動財政誘因，亦未能吸引機師﹑機組人員或後勤人員在假期加班工作。部分航空工會表示，不少人憂慮假期時增加工作加大接觸新冠肺炎病毒的機會，亦不願意處理更多不守防疫規定的客人。

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責任編輯：吳漢培