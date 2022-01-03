【煤炭股】印尼1月停止煤炭出口　煤股上升、兗煤曾升逾7%

印尼因擔憂國內電力供應不足，宣布1月停止煤炭出口，中國作為印尼最大煤炭進口國，可能受到影響。兗煤 （01171） 股價今早曾升7.6%，高見16.68元，現升幅收窄至2.8%，最新報15.94元，成交額1.1億元。中煤能源 （01898） 現升4.4%，最新報4.7元；神華 （01088） 現升1.6%，最新報18.58元。

路透日前報道，印尼網絡媒體引述印尼能源部一封信指，目前家庭用電煤炭供應非常緊缺，可能影響到1000萬家庭和工業用戶，宣布將於2022年1月1日至1月31日間停止煤炭出口。能源部通知所有港口將所有煤炭儲存起來，以供應給國內發電廠和獨立發電商（IPP）。

印尼能源部在信中表示，能源部將在評估了國家電力公司和獨立發電商的庫存量之後，重新檢討煤炭出口禁令。

印尼是全球最大動力煤出口國，2020年的出口量約達4億噸。數據顯示，印尼是中國最大煤炭進口國：海關總署數據顯示，2021年1月至11月共計進口煤炭2.9億噸，印尼對華供應1.78億噸，佔比約61%。

相關文章：【電力股】中經會重申要立足以煤為主的電力發展 火電股急升、大唐發電彈9%

煤炭股純屬短炒？中長綫仍可睇好？兗煤1171前景速睇