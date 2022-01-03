【中國經濟】大摩：四大原因加持　內地今年GDP增長料達5.5%　

▲ 大摩預期，在四大原因支持下，內地今年GDP增長料達5.5%。

2022年剛剛展開，摩根士丹利預測，內地今年經濟增長將較市場普遍預期的約5%為佳，全年增速料有5.5%。大摩解釋，基於以下四大原因支持，內地今年經濟表現料跑贏預期。

1. 暫停收緊貨幣政策

大摩指內地已叫停去槓桿，最近幾周更反過來放寬貨幣及財政政策，包括兩度降準以釋放流動性，並指導銀行向中小企、按揭人士及內房開發商增加貸款。

2. 未來料有更多放寬內房行業的舉措

中央三條紅線的嚴格要求，導致整體內房行業陷入債券危機。大摩認為，中央正在調整內房政策，包括要求銀行增加按揭貸款與下調貸款利率，而且個別城市獲放寬限購。與此同時，當局又宣佈推出管理內房債務重組過程的方案，藉以減低內房違約風險。為改善內房流動性不足的問題，大摩指中央已採取行動，以確保發展商的資金需要獲滿足，包括放寬在岸債發債限制。

3. 簡化全國明年能源目標

大摩直指，內地現有減少能源用量的目標過份進取，因內地經濟增長極為依賴工業生產， 料中央今年將重訂能源目標。不過該行同意，內地之前的煤炭短缺問題一浮現，中央便快速且有效地作出干預。隨著煤礦重開及發電廠獲准加價應對進口成本上升，煤炭生產與電力供應已雙雙大為改善。

4. 出口今年維持強勁

內地以「動態清零」為手段應對疫情，大摩指有關取態令內地工業生產不會因疫情而受阻，中國在環球出口的比例亦因而有所增加。不過，投資者可能要憂慮的是，倘全球供應鏈問題獲解決，中國的環球出口份額會否就此回落。

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