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【新股IPO】商湯集團尾市飆4成、累升約一倍　港產科企市值幾超越4大地產商

新股IPO 16:05 2022/01/03

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商湯集團尾市飆4成、累升約一倍

商湯集團 （00020） 上周四（12月30日）後掛牌連漲3日，商湯集團於2022年首個交易日，高開8.9%，報5.99元，其後股價再飆升。至收市充競價階段，商湯集團尾市升幅擴至4成，高見7.75元，總市值達2569億元。商湯集團即市成交高達31億元，成交更勝盈富基金 （02800） 、騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 等熱門港股或ETF，為全日最活躍港股。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中藥、同仁堂國藥、大眾金融、中糧包裝、及遠東發展

商湯市值升至逾2500億元　4大地產商3間被趕上

商湯上市時以招股價下限3.85元定價，首掛日升7%，次日再升超過三成，以5.5元高位收市。

以即市高位7.75元，商湯上市3日累計升幅已逾1倍。

商湯雖目前業務主要來自內地，但最初於香港成立，多年被視為香港「獨角獸」代表企業，隨公司上市後市值急增，市值已超越多家傳統本地地產股如市值約1789億元的長實 （01113） 、市值1610億元的恒基地產 （00012） 、市值766億元的新世界發展 （00017） ，僅未超越新鴻基地產的2744億元市值。

逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備【按此即睇】 

商湯：受美打壓續研究原創AI技術 陳茂波、段崇智撐場敲鑼，可見【下一頁】

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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記者：梁安琪

港股 商湯科技（00020） IPO

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