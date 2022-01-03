【新股IPO】商湯集團尾市飆4成、累升約一倍　港產科企市值幾超越4大地產商

▲ 商湯集團尾市飆4成、累升約一倍

商湯集團 （00020） 上周四（12月30日）後掛牌連漲3日，商湯集團於2022年首個交易日，高開8.9%，報5.99元，其後股價再飆升。至收市充競價階段，商湯集團尾市升幅擴至4成，高見7.75元，總市值達2569億元。商湯集團即市成交高達31億元，成交更勝盈富基金 （02800） 、騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 等熱門港股或ETF，為全日最活躍港股。

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商湯市值升至逾2500億元 4大地產商3間被趕上

商湯上市時以招股價下限3.85元定價，首掛日升7%，次日再升超過三成，以5.5元高位收市。

以即市高位7.75元，商湯上市3日累計升幅已逾1倍。

商湯雖目前業務主要來自內地，但最初於香港成立，多年被視為香港「獨角獸」代表企業，隨公司上市後市值急增，市值已超越多家傳統本地地產股如市值約1789億元的長實 （01113） 、市值1610億元的恒基地產 （00012） 、市值766億元的新世界發展 （00017） ，僅未超越新鴻基地產的2744億元市值。

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記者：梁安琪