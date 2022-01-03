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【新冠藥物】歌禮製藥︰抗新冠病毒口服片劑年產能擴大至1億片　股價曾升19%

股市 10:48 2022/01/03

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歌禮製藥︰新冠藥利托那韋口服片劑年產能擴大至1億片

歌禮製藥 （01672） 公布，利托那韋口服片劑年產能已擴大至1億片，未來根據市場需求可以進一步快速擴大。歌禮製藥並公布治療新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染的口服直接抗新冠病毒研發管綫。歌禮製藥抗新冠肺炎藥物管綫目前包括已上市的利托那韋口服片劑（100 mg）、口服聚合酶（RdRp）抑制劑ASC10，以及口服蛋白酶（3CLpro）抑制劑ASC11。

歌禮製藥股價高開4.9%，開報3.45元，升幅一度擴大至19%，高見3.9元，最新仍升14%，成交逾4300萬元。

ASC10是靶點為聚合酶（RdRp）的口服直接抗新冠病毒候選藥物，用於治療新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染。

ASC11是靶點為蛋白酶（3CLpro）的口服直接抗新冠病毒候選藥物，與利托那韋口服片劑聯用治療新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染。公司已提交化合物和用途的專利申請，計劃於2022年下半年向中國、美國等國家提交臨床試驗申請。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 歌禮製藥－B（01672）

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