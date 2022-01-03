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【新冠藥物】歌禮製藥︰抗新冠病毒口服片劑年產能擴大至1億片　午後升幅擴至25%

股市 15:18 2022/01/03

分享：

【新冠藥物】歌禮製藥︰抗新冠病毒口服片劑年產能擴大至1億片

歌禮製藥 （01672） 公布，利托那韋口服片劑年產能已擴大至1億片，未來根據市場需求可以進一步快速擴大。歌禮製藥並公布治療新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染的口服直接抗新冠病毒研發管綫。歌禮製藥抗新冠肺炎藥物管綫目前包括已上市的利托那韋口服片劑（100 mg）、口服聚合酶（RdRp）抑制劑ASC10，以及口服蛋白酶（3CLpro）抑制劑ASC11。

歌禮製藥股價高開4.9%，開報3.45元，午後升幅不斷擴大，最新升25%，暫報4.1元，成交逾1億元。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中藥、同仁堂國藥、大眾金融、中糧包裝、及遠東發展

ASC10是靶點為聚合酶（RdRp）的口服直接抗新冠病毒候選藥物，用於治療新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染。

ASC11是靶點為蛋白酶（3CLpro）的口服直接抗新冠病毒候選藥物，與利托那韋口服片劑聯用治療新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染。公司已提交化合物和用途的專利申請，計劃於2022年下半年向中國、美國等國家提交臨床試驗申請。

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【騰盛博藥2137】騰盛博藥擬明年首季內地推出新冠治療藥物

【新冠藥物】開拓藥業曾瀉近85%、即市低位彈一倍　新冠藥物試驗數據未達統計學顯著性

責任編輯︰梁浩碩

港股 歌禮製藥－B（01672）

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