【港股市況】恒生指數2022年開局高開112點後轉跌　阿里巴巴跌3%累市、商湯曾升兩成（不斷更新）

下一篇文章
【周焯華好友】時代環球復牌抽升逾一成 鄭丁港悉售持股套現、持貨兩年賬面蝕逾6100萬
恒生指數於2022年首個交易日紅盤高開百點。恒生指數開報23510點，升112點。恒生科技指數升0.6%，報5704點。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌逾1%；美團 （03690） 升逾1%；騰訊 （00700） 升近0.7%；半新股商湯 （00020） 續升近9%創上市新高。
焦點新聞︰
【港股2022】2022年港股會先高後低 還是年底才有大升浪？
即市走勢︰
【10：06】煤炭股逆市向上，兗煤 （01171） 升逾3%；神華 （01088） 升逾1%；中煤能源 （01898） 升逾4%。報道指印尼禁煤炭出口為期一個月。
【10：05】藥明生物 （02269） 跌逾5%，低見87.15元。
【09：58】商湯 （00020） 開市後曾升兩成，高見6.6元創新高，最新升16%，報6.42元，成交7.5億元。
【09：57】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至3%，低見115.1元，拖累大市轉跌；騰訊 （00700） 升0.3%；美團 （03690） 升0.4%。
【09：44】濠賭股靠穩，其中藍籌股銀娛 （00027） 升0.6%；金沙 （01928） 升0.3%。
【澳門賭收】澳門上月博彩收入升1.8% 2021年累彈43.7%、但仍較疫情前跌7成
【09：44】恒指最新轉跌10點。
【09：43】【新股IPO】商湯0020上市第三個交易日再飆逾一成 市值突破2000億
【09：41】大市開市後升幅收窄至不足50點，報23433點，升35點；科指升0.2%，報5678點。
【09：41】【周焯華好友】時代環球復牌抽升逾一成 鄭丁港悉售持股套現、持貨兩年賬面蝕逾6100萬
【09：37】中國中藥 （00570） 升逾9%，破頂高見5.68元。同仁堂國藥 （03613） 升逾1%； 同仁堂科技 （01666） 升半成，破頂高見8.92元；白雲山 （00874） 升逾3%；現代中藥集 （01643） 升近一成。
【09：35】恒大 （03333） 停牌，恒大汽車 （00708） 跌逾8%，低見3.17元；恒大物業 （06666） 跌逾1%，低見2.6元。
【09：33】小鵬汽車 （09868） 升逾6%，高見199元。理想汽車 （02015） 升逾2%，高見126.2元。
【內地電動車】小鵬、理想上月汽車交付量年增逾倍 一文看清內地造車新勢力2021交付數據
【09：21】恒生指數於2022年首個交易日紅盤高開，開報23510點，升112點。恒生科技指數升0.6%，報5704點。阿里巴巴 （09988） 逆市跌逾1%；美團 （03690） 升逾1%；騰訊 （00700） 升近0.7%；商湯 （00020） 續升近9%。
【阿里巴巴9988】阿里巴巴神秘大戶上周再搬860億元大貨來港 去年累搬23%阿里股份 大戶加速沽貨？
【09：14】23476點，升25點或0.1%。
【09：14】【恒大危機】中國恒大開市前公布短暫停牌 此前傳出39建築遭勒令拆除
【08：43】恒指黑期升約37點，報23492點；道指期貨升145點，報36483點。
【08：28】申洲國際︰寧波市北侖區出現新冠疫情 部分生產基地將受短期停產影響
【07：45】港股ADR收報23337點，跌59點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報47.01元，較港收市價高0.11元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報454.53元，較港收市價低2.27元或0.5%，阿里巴巴 （09988） ADR折合報115.77元，較港收市價低3.13元或2.6%。
【07：30】美股上周五於年結日偏軟，道指跌0.2%，收報36338點，納指跌0.6%，收報15644點，標指跌0.3%，收報4766點。
【開市9點半】阿里巴巴再有大戶搬860億貨來港 恒大傳海南建築遭勒令拆除
港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】
責任編輯︰梁浩碩